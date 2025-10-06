Foltýn rezignoval na post koordinátora strategické komunikace státu

Koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn v pátek rezignoval na svou funkci. Vzhledem ke zdrojům a podpoře považuje svůj úkol za splněný. „Dlouhodobě jsem avizoval, že v pozici skončím bez ohledu na výsledek voleb. Takže teď jen potvrzuji to, co jsem sliboval,“ řekl Foltýn pro iDNES.cz. Podle svých slov se vrátí na Hrad, odkud byl úřadu vlády „zapůjčen“.
Foltýn již na konci září v rozhovoru pro iDNES.cz potvrdil, že po volbách ve funkci pokračovat nebude, a to bez ohledu na jejich výsledek.

„Já nebudu pokračovat jakkoliv volby dopadnou. Na pozici jsem byl ‚zapůjčen‘ na omezenou dobu a tu jsem výrazně překročil. Od začátku jsem říkal, že jde o krizový management, nikoliv o něco, co bych měl dělat trvale. Funkce by ale měla zůstat zachována – klidně ať ji zastává běžný úředník nebo expert na komunikaci,“ uvedl v rozhovoru.

Ve funkci skončil po roce a půl.

