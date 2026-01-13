Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě) v rozhovoru pro deník Blesk prohlásil, že zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas považuje za hotovou věc. Podle jeho odhadu by k tomu mohlo dojít v roce 2027. Dříve Klempíř veřejně deklaroval, že je spíše zastáncem zachování současného modelu.
Klempíř v rozhovoru zdůraznil, že forma financování veřejnoprávních médií sama o sobě nezaručuje svobodu obsahu. Podle něj je klíčová síla a odvaha managementu, nikoli to, zda peníze přicházejí prostřednictvím individuálních plateb domácností nebo ze státního rozpočtu. Poukázal na zkušenosti řady evropských zemí, kde je rozpočtové financování běžným standardem a nevede automaticky k politickému ovládnutí médií.
Zrušení poplatků podporuje celý poslanecký klub Motoristů
Vedle principu spravedlnosti hraje v ministrově argumentaci roli i sociální rozměr. Současný systém podle něj dopadá neúměrně na nízkopříjmové domácnosti. „Je pravda, že je třeba trošku nefér, že rodina se dvěma dětmi a třemi televizemi dává stejně jako důchodkyně, která bydlí sama, má nízký důchod a zapne si občas ČT24,“ uvedl v rozhovoru.
Ministr kultury tvrdí, že pro zrušení poplatků má podporu celého poslaneckého klubu Motoristů. V rozhovoru však Klempíř připustil, že přechod k novému modelu nemusí být okamžitý a že se ve vládě diskutuje i o možnosti určitých mezikroků, například dočasném osvobození od poplatku vybraných skupin obyvatel.
Tyto úvahy nejsou nové. Už v prosinci loňského roku Klempíř připouštěl, že se koalice neshoduje na dalším osudu koncesionářských poplatků. Zatímco on osobně tehdy mluvil o jejich zachování, programové prohlášení vlády počítá se zrušením poplatků a převedením financování veřejnoprávních médií na stát.
Česká televize „nedělá nic špatně“
Kritici financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu upozorňují na riziko, že budoucí vlády mohou peníze pro Českou televizi a Český rozhlas krátit a tím nepřímo ovlivňovat jejich fungování.
Klempíř tento scénář odmítá s tím, že podobné riziko existuje i u poplatků, které může parlament kdykoli snížit. Podle ministra navíc v demokratickém systému fungují kontrolní mechanismy, jež mají politickým zásahům do médií bránit.
Zároveň se ministr snaží rozptýlit obavy, že by změna financování byla záminkou k osekaní veřejné služby. V rozhovoru zdůraznil, že Česká televize podle něj „nedělá špatně nic“ a že nikdo ve vládě neusiluje o rušení jejích kanálů nebo omezení klíčových formátů, včetně dětského vysílání, sportu či velkých kulturních projektů.
Významnou roli v dalším vývoji bude hrát státní rozpočet. „Formu financování budeme teprve hledat a najít ji musíme. My jsme zdědili rozpočet po panu Stanjurovi, a nyní ho paní Alena Schillerová předělává,“ uvedl Klempíř s tím, že konkrétní částky či garance zatím komentovat nechce.
8. prosince 2025