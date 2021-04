Co byste měli vědět o návratu dětí do škol? Přinášíme odpovědi na nejdůležitější otázky

Ve škole se střídají „liché a sudé“ děti Část žáků prvních stupňů základních škol se v pondělí vrací do tříd. Podmínkou jsou testy. Server Lidovky.cz přináší odpovědi na nejdůležitější otázky k návratu dětí do škol.

Kdy se půjde do školy?

Škola stanoví rozpis, které třídy budou chodit v lichý a které v sudý týden. Řídí se podle velikosti tříd, ale i podle pedagogů.

Žáci doma mají volno?

Nemají, kantoři by měli plánovat výuku v horizontu minimálně čtrnácti dnů. Týden, kdy děti nejsou prezenčně ve škole, mají totiž distanční výuku.

Čím se bude testovat?

Buď neinvazivními antigenními testy, které dodá stát, nebo si školy můžou na vlastní pěst sehnat a zaplatit PCR testy. V případě druhé varianty se školy přiklánějí k testování ze slin metodou pooling, kdy se jednotlivé vzorky smísí a vyhodnocují jako jeden. Většina škol použije antigenní testy, protože jim je zdarma dodá stát.

Který způsob testování je lepší?

Každý má své pro a proti. PCR testování je spolehlivější a po prokázané pozitivitě na covid nemusí jít dítě na další test. Vyhodnocení ale trvá déle, protože se vzorky posílají do laboratoře. Antigenní testování je rychlejší, ale méně spolehlivé. Po pozitivním výsledku antigenního testu musí jít žák na PCR test, který potvrdí, nebo vyvrátí podezření.

Kdy a kde se bude testovat?

Hned po příchodu do školy před vyučováním. Buď ve třídě, nebo ve speciální místnosti vyčleněné na testování. Může to být například tělocvična. Musí zde však být pro každého testovaného židle a stůl a zároveň musí být mezi dětmi rozestup minimálně 1,5 metru. Když dítě chodí do ranní družiny, otestuje se tam hned po příchodu.

Kolik testů musí děti podstoupit?

V případě antigenních jsou to dva testy týdně. V pondělí a pak buď ve středu, nebo ve čtvrtek. Naproti tomu PCR testy stačí jen jednou týdně, a to v pondělí. Ministerstvo školství u PCR testů doporučuje testovat už v pátek, protože vyhodnocení trvá déle. To však bude logisticky náročné.

Jak se zvládnou žáci sami otestovat?

Vždy bude dohlížet pedagog či jiný zaměstnanec školy, který dětem vše vysvětlí. Může jim třeba také pustit video s návodem. Prvňákům, druhákům a třeťákům může přijít pomoct zákonný zástupce.

Když test vyjde negativně?

Žáci pokračují na prezenční výuku.



Co když je test pozitivní?

Pokud je dítě nezletilé, půjde na izolaci do speciální místnosti, kde vyčká, až si pro něj přijde zákonný zástupce. Ten může případně dovolit, aby mohlo dítě opustit školu a jít domů samo. Když pozitivní výsledek ukáže antigenní test, musí jít na PCR test, který podezření potvrdí, nebo vyvrátí. Tento výsledek oznámí zákonný zástupce neprodleně škole. Když je pozitivní, dítě má covid a musí do karantény. Když je negativní, může se s potvrzením výsledku vrátit zpět do školy.

Spolužák je pozitivní, co ostatní?

Pokud je pondělí, ostatní žáci pokračují na výuku, jestliže jsou sami negativní. Když je středa nebo čtvrtek, musí jít všichni, kdo se s pozitivním setkali ve třídě za poslední dva dny, do domácí izolace. Když je výsledek PCR testu spolužáka negativní, všichni se vrací zpět na výuku. Když PCR test prokáže nákazu covidem, škola předá krajské hygieně seznam žáků, kteří byli s pozitivním v kontaktu. Ty pak hygiena kontaktuje a nařídí jim karanténu. Učitel ale do karantény nemusí.

Kdy se můžou z karantény vrátit děti do školy?

Po předložení negativního výsledku PCR testu nebo potvrzení o uplynutí předepsané izolace, které vystaví praktický lékař.

A co testování učitelů?

Testovat se musí jednou týdně ti, kdo nejsou očkovaní. Testům se vyhnou pedagogové či zaměstnanci školy, od jejichž druhé dávky vakcíny uplynulo více než 14 dní. V případě jednodávkové vakcíny platí lhůta 14 dní od první a jediné dávky.

Když pozitivní výsledek vyšel učiteli?

V tomto případě musí jít do karantény všichni žáci, kteří se s učitelem setkali.

Co když rodič nenechá dítě otestovat?

Když nebude dítě otestované, nemůže být ve škole.

A když dítě nepošle do školy?

Absence je omluvená. Škola nemá povinnost zajistit tomuto dítěti distanční výuku. Měla by mu ale dát aspoň nějaké úkoly.

Covid už dítě mělo, musí se testovat?

Nemusí, pokud doloží potvrzení, že neuplynulo více než 90 dní od provedení PCR testu, který ukázat pozitivitu.

Bude fungovat družina?

Ano, a to i ranní družina. I zde platí pravidlo, že se skupiny mezi sebou nemají míchat.

Ta bude vydávat obědy, samozřejmě za zvýšených hygienických opatření. Děti si samy nebudou moct brát příbory z hromadných zásobníků, aby jich

A školní jídelna?

neosahaly víc najednou. Skupiny se v jídelně nesmí mísit, po každé z nich musí vydezinfikovat stoly i židle. Na oběd mají právo i děti, které mají distanční výuku. Když si pro oběd přijdou, musí si ho odnést s sebou domů a sníst ho až tam.

Co s použitými sadami na testování?

Podle metodiky ministerstva životního prostředí se mají vyhodit do komunálního odpadu. Nejde o nebezpečný materiál, jenž by vyžadoval speciální zacházení.