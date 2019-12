Otázka je, zda vinu nenese i systém, míní o střelbě v Ostravě předsedkyně odborové organizace

OSTRAVA Předsedkyně největší odborové organizace v ostravské fakultní nemocnici Zuzana Sargová nevidí problém v tom, že by bezpečnostní opatření ve špitále nebyla dostatečná. Obává se však, zda za šíleným činem střelce nemohlo být selhání zdravotnického systému, tedy psychiatrické péče. „Uvidí se, co se vyšetří, jestli byl i psychiatrický pacient nebo kde byl problém,“ řekla LN v rozhovoru.

LN: Jak na vás zapůsobila střelba ve vaší nemocnici?

Je to strašná událost, která zcela jistě bude mít dopad také na další fungování nemocnice. Musí to zůstat v naší paměti, abychom se tomu dokázali do budoucna postavit.

LN: Jak je na tom dle vás nemocnice z hlediska bezpečnosti?

Myslím si, že je zajištěna dostatečně. Máme nového vedoucího, který to zaštiťuje. Opravdu byly udělané audity, byla udělaná opatření, zmapování nemocnice, východů a všeho. To vše probíhalo.

LN: Nejde přece jen udělat něco víc?

Myslím si, že stoprocentní bezpečnost nikdy v nemocnicích nemůže být. Protože tam se pohybuje takové množství lidí, že není reálné, abychom procházeli nějakými bezpečnostními rámy a aby se kontrolovalo, jestli máme, anebo nemáme kupříkladu zbraň.

LN: Co teď považujete za klíčové?

Otázka je, co se vyšetří, hlavně jde o motiv pachatele. Zjistit, co ho k tomu vedlo, jak se dostal ke zbrani. Tam je třeba hledat problém.

LN: Byl to pacient nemocnice?

Zatím to vypadá, že ano, takže se uvidí, co se vyšetří, jestli to byl i psychiatrický pacient nebo kde byl problém.

LN: Co by se tím na věci měnilo?

Jde o to, jestli neselhal zdravotnický systém, což je problém, na který my za odbory neustále poukazujeme. I co se týče psychiatrické reformy, která asi není úplně dokonalá, protože se ruší centra, ruší se nemocnice a všechno se to dává spíš do komunitních center, kde jsou ti lidé volní. Zároveň jsou i dlouhé čekací doby v ordinacích, takže než se člověk v akutní fázi duševní poruchy dostane někde k lékaři, tak se bohužel může stát, co se stalo.