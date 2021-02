Praha Budeme volit poslance podle krajských kandidátek, anebo dostaneme na volebním lístku telefonní seznam se 200 jmény adeptů na křeslo v dolní komoře? Jak vlastně proběhnou říjnové sněmovní volby stanovené na 8. a 9. října? Množství nezodpovězených otázek, které vyvolal čerstvý nález Ústavního soudu, narůstá geometrickou řadou. Lidovky.cz přinášejí alespoň základní kontury toho, co nás může potkat.

1. Co by následovalo, pokud by politické strany nenašly shodu na novém znění volebního zákona, který určuje výběr poslanců?

Nastala by ústavní krize, protože by se zablokovala obměna Poslanecké sněmovny. Volby by sice proběhly, šlo by však spíše o velmi věrohodný průzkum veřejného mínění. Nebylo by však jasné, kdo bude poslancem. Věděli bychom pouze, který subjekt volilo kolik občanů. Chyběl by však mechanismus pro převod získaných hlasů na poslanecké mandáty pro jednotlivé strany.