OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak to bude s očkováním a kdy na vás přijde řada

Praha Vakcína představuje vstupenku na představení s názvem běžný život. Logisticky i personálně robustní projekt si žádá pečlivé informace, aby běžel, proto Lidovky.cz nabízí přehled, co se bude dít, kdy a komu.

1. Kdy na mě přijde řada?

V první fázi senioři v nemocnicích a sociálních zařízeních, tamní zaměstnanci a zdravotníci v první covidové linii. Od půlky ledna se spustí rezervace pro lidi nad 80 let, co žijí mimo instituce, od února pro všechny ostatní. Přednost ale dostanou lidé vysokého věku, rizikového povolání (třeba hasiči nebo lékaři), a jedinci s přidruženou chorobou, která zvyšuje riziko těžkého průběhu nebo smrti, to je třeba diabetes, obezita, vážná nemoc plic či ledvin.

2. Jak si mám zajistit termín?

Od února bude možné zadat si rezervaci v centrálním elektronickém systému, starším spoluobčanům, co neumí s internetem, s tím pomohou operátoři na lince 1221, příbuzní či praktik.

Zájemce vyplní své nacionále, věk, číslo pojištěnce, formulář se zeptá taky na profesi a jestli člověk má některou z vyjmenovaných chorob. Podle místa bydliště si zaklikne preferované očkovací místo (lze ho změnit, kdyby byl jinde menší nával).

Algoritmus sám podle údajů vyhodnotí, jestli je žadatel prioritní, protože ho covid víc ohrožuje - pokud ano, rovnou dostane termín. Pokud jde o člověka mladého a zdravého, bude zařazený na čekací listinu. Nemusí rezervovat znovu a hlídat volné termíny, systém mu sám pošle avízo, až na něj vyjdou kapacity.

3. Je třeba zajít se vyšetřit?

Pokud o sobě někdo ví, že na očkování mívá alergické reakce, měl by se nejdřív poradit se svým doktorem. Naopak není potřeba chodit nejdřív na test na covid: bezpříznakově nakaženému sérum neublíží a symptomatickým jedincům se nepodává. Ostatně jako žádná vakcína.

4. Kde se očkuje?

Nyní jen ve velkých nemocnicích, odkud se zaváží do domovů seniorů. Jakmile tu bude dost vakcín - dávky chodí postupně podle toho, jak výrobce stíhá - zapojí se i menší nemocnice, velkokapacitní centra a praktičtí lékaři.

Na ty dojde až na jaře, protože to má být k dispozici sérum of firmy AstraZeneca, které se dá skladovat v ledničce. Pfizer vyžaduje mražení, jaké není v ordinacích praktiků možné zajistit.

Očkovací centra při zdravotnických zařízeních, včetně těch vysokoprůtokových, spadají do gesce krajů, každý hejtman si za asistence státu sám určí, kolik center a kde bude mít, kolik zřídí mobilních týmů a kam je bude posílat. Obecně se nepočítá, že by třeba ke starým lidem mobilní týmy jezdily, přinášelo by to velké zdržení, mají sloužit spíše pro instituce, kde žije hodně důchodců pohromadě, ale jednotliví hejtmani se mohou rozhodnout, že službu poskytnou.

5. Jak očkování probíhá?

Na vybraném místě, pokud jde o prioritního žadatele, si personál vyžádá vedle občanky i zaměstnanecký průkaz a zprávu od ošetřujícího lékaře, aby nikdo nemohl předbíhat nejpotřebnější.

Pak už následuje vpich do ramene, náplast a třicet minut čekání, jestli se člověku neudělá zle. Očkovaný dostane papírový i elektronický certifikát, že vakcinaci prodělal; součástí je datum aplikace druhé várky. Jenom sérum od Johnson&Johnson je jednorázové a to zatím není k dispozici, očekává se na jaře.

6. Co když už jsem covid měl?

Nevadí, pokud ho člověk aktuálně neprodělává. Očkovat se budou i ti, kteří covidem již prošli, jen ne tři měsíce po nemoci, v té době se má za to, že jejich tělo disponuje vlastními protilátkami.

7. Můžu vakcínu odmítnout?

Ano, je dobrovolná. Seniorům, rizikovým nemocným a profesím mohou chodit pozvánky, na které nemusejí odpovídat. Ostatní projeví svou vůli tím, že si zarezervují termín. Kdo to neudělá, dává najevo, že očkování nechce.

8. Poplynou z toho výhody?

Očkovaný člověk nemusí do karantény, když se potká s nakaženým, při cestě z rizikové ciziny to má bez testu či izolace. Postupně se přidají i další bonifikace, Evropa i svět ladí mezinárodně uznatelný doklad, který by umožnil beztestové cestování, počítá se i s tím, že v nižších stupních rizika se tu otevřou očkovaným a testovaným „zapovězené“ aktivity, třeba návštěva sportovního zápasu či divadla.

Vždy bude alternativou předložení negativního testu, není možné neočkované diskriminovat; vakcína je dobrovolná. Je to ovšem otravnější, test musí mít čerstvou platnost, nestačí jeden navždy; časem - jak bude očkovaných relevantní množství - taky přestanou být zdarma.

9. Jak dlouho vydrží imunita?

To se zatím neví, tento parametr se bude sledovat a může se individuálně lišit. Různé studie ukazují, že po prodělání nemoci se protilátky drží v těle v řádu měsíců až roku, to podle závažnosti průběhu. Čím byl těžší, tím trvanlivější imunita.

Je pravděpodobné, že vakcína proti covidu bude „držet“ podobně dlouho jako ta chřipková, čili rok. Pak by bylo nutné přeočkování.

10. Je to bezpečné?

Vedlejší účinky sleduje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Prozatím je má, v mírné formě, hlášené od sedmi lidí z asi patnácti tisíc, co sérum dostali.

Nejčastější bývají bolest hlavy, svalů, kloubů, únava, zimnice nebo bolavé místo vpichu, jako u všech vakcín. Všem sedmi nahlášeným po pár hodinách odezněly.

Bezpečnost zajišťuje certifikace od Evropské lékové agentury, proto také schválení jednotlivých sér trvá déle.

11. Bude dost vakcín?

Postupně by mělo mít, Česko má objednáno víc dávek než obyvatel. Kapacity výrobců a schvalování ale neumožňují, aby přišly všechny najednou, přicházejí postupně, do jara v relativně malých objemech. Hlavní nápor se čeká v létě, po něm by tu mělo být pět milionů očkovaných a vakcinovat se bude, dokud budou zájemci.

12. Můžu si vybrat vakcínu?

Ne. Zatím ani není na výběr, je tu jen Pfizer. Vakcíny mají souměřitelnou účinnost, není důvod si laicky vybírat.