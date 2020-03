Otázky a odpovědi k domácí karanténě: můžete si zajít na nákup a jak je to se zaměstnáním?

Praha V Česku je 18 potvrzených osob, nakažených koronavirem. Nově premiér Babiš rozhodl, že lidé, kteří se od soboty vrátí z Itálie, musí tuto skutečnost oznámit lékaři. Ti by měli obratem rozhodnout o dvoutýdenní karanténě. Co byste o této karanténě měli vědět?

Stránka 1 ze 3 Další stránka

Co je to karanténa?

Karanténou se rozumí oddělení zdravého člověka od ostatních. Přistupuje se k němu tehdy, pokud byl dotyčný během inkubační doby ve styku s někým, kdo se nakazil infekčním onemocněním. Důvodem ke karanténě může být i pobyt v ohnisku nákazy. Tedy pokud se někdo nedávno vrátil ze severu Itálie nebo Číny.

Kdy musí člověk do karantény?

Pokud se někdo vrátil z regionů, kde je výskyt Covid-19 potvrzen, měl by se telefonicky obrátit na hygienickou stanici v místě svého bydliště či na svého lékaře. Ti poté rozhodnou, zda je nutná karanténa, či nikoliv.

Jak vypadá domácí karanténa?

Je dobré, aby člověk, u něhož byla nařízena domácí karanténa, měl k dispozici samostatný pokoj. V případě, že je nutný styk se zbytkem rodiny, je doporučeno využít ochranu v podobě roušky. „Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že kontakt s nakaženou osobou by musel být po dobu nejméně patnácti minut při vzdálenosti do 1,5 metru,“ řekla serveru Lidovky.cz Zdeňka Jágrová, ředitelka protiepidemického odboru pražské hygienické stanice.