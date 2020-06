Otázky a odpovědi: kam mohou Češi vyrazit na dovolenou a jak číst ‚koronavirový semafor‘

Praha Ministerstvo zdravotnictví vydalo cestovatelskou mapu, takzvaný semafor, který podle barev rozděluje evropské země z hlediska rizika covidové nákazy na bezpečné a na ty méně bezpečné pro cestování. Server Lidovky.cz připravil návod, jak se v mapě správně vyznat.

Co znamenají barvy na mapě?

Barvy značí riziko nákazy koronavirem v zemích Evropské unie a v dalších státech schengenského prostoru. Zeleně jsou vybarveny země s nízkým rizikem nákazy covidem-19, oranžově pak státy se středním rizikem nákazy a červeně země s vysokým rizikem nákazy.

Co je hlavním sdělením semaforu?

Mapa Čechům ukazuje, do kterých zemí lze odjet, aniž by po návratu musel člověk doložit důkaz, že se nenakazil, nebo setrvat v karanténě. Pozor – tzv. semafor nepopisuje, co chce onen stát, když se do něj vstupuje. Takové informace občané najdou v Mapě cestovatele na webu ministerstva zahraničí.

Kam a jak se (ne)smí cestovat Podmínky, jež jednotlivé státy v Evropě stanovují pro ty, kteří chtějí vstoupit na jejich území, přibližuje v interaktivní Mapě cestovatele ministerstvo zahraničí na svých stránkách. Příklady, kam v Evropě lze vycestovat z Česka bez omezení a bez udání důvodu: Francie, Chorvatsko, Bulharsko, Itálie Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Belgie, Švédsko, Portugalsko Příklady zemí, kam lze z Česka vycestovat zatím jen v odůvodněných případech (např. návštěva lékaře, rodinné záležitosti, pracovní povinnosti): Velká Británie – v zemi platí 14denní karanténa pro všechny cestující ze zahraničí (s výjimkou Irska, Normanských ostrovů a Ostrova Man), i když mají negativní test. Španělsko – země je pro Evropany prozatím uzavřená. Hranice pro občany zemí z tzv. schengenského prostoru (s výjimkou Portugalska) Madrid otevře 21. června. Norsko – všichni příchozí do země musejí nastoupit do povinné 10denní karantény. Irsko – po příjezdu na jeho území musí každý setrvat ve 14denní karanténě. Kypr – až do 19. června musejí občané ČR před nástupem do letadla doložit negativní test, absolvovaný nejdéle 72 hodin před odletem. Finsko – všichni příchozí ze zahraniční musejí na 14 dní omezit svůj pohyb na nezbytné cesty (do práce, školy, obchodu, k lékaři..) Malta – tamní letiště plánuje zahájení letů od 1. července. Dánsko – jeho hranice zůstanou pro Čechy zavřené nejméně do konce srpna.

Kam mohou Češi bez omezení při návratu?

Do zeleně a oranžově vybarvených zemí mohou čeští občané vycestovat bez omezení při následném návratu do vlasti. Také občané zeleně zbarvených států mohou přijet do Česka bez omezení, cizinci z „oranžových“ a „červených“ států se musejí při vstupu do země prokázat negativním testem na covid-19, či nastoupit do preventivní dvoutýdenní karantény. To samé musejí podstoupit Češi vracející se z „červených“ zemí.

Semafor zemí na podle závažnosti koronavirové situace.

Kde občané mapu najdou?

Mapa pro cestování je dostupná na stránkách ministerstva zdravotnictví v sekci Seznam evropských zemí podle míry rizika nákazy.

Podle jakých kritérií resort zdravotnictví mapu „vybarvuje“?

Měřítkem pro „obarvování“ zemí je počet covid pozitivních osob v přepočtu na sto tisíc obyvatel.

Jak často se bude semafor aktualizovat?

Mapa se aktualizuje v týdenních intervalech podle vývoje aktuální epidemiologické situace. „Českým občanům, kteří se chystají vycestovat, doporučujeme sledovat momentální stav v daných zemích,“ uvedla Renata Povolná z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.