Otázky a odpovědi ke koronaviru: mohou se i v Česku zavírat města či obce?

1. Kolik lůžek je v Česku připraveno pro možné nakažené?

V České republice je zhruba 1000 infekčních lůžek, která by bylo možné využít pro léčení pacientů nakažených novým koronavirem. „Je potřeba ale upozornit, že zhruba na půlce infekčních lůžek leží pacienti, takže pro případné nakažené je připravena ta druhá půlka,“ řekl LN epidemiolog a náměstek na ministerstvu zdravotnictví Roman Prymula.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by bylo možné vytvořit v případě potřeby stovky až nízké tisíce dalších lůžek. „Aktivovali bychom zařízení, která neslouží primárně pro infekční pacienty, a změnili bychom jejich primární smysl,“ řekl náměstek Prymula. Pokud by se nákaza u některého z Čechů potvrdila, byl by primárně převezen do pražské Nemocnice Na Bulovce. „Myslím si, že v tuto chvíli jsme schopni zvládnout náraz, který by eventuálně vznikl s případnou krizí,“ dodal Prymula.

2. Může Česká republika případně uzavřít zasažená města či obce?

České zákony umožňují zavřít v případě epidemie města či obce, podobně jako to učinili v severní Itálii. Podle ministra Vojtěcha by na tom spolupracovala policie nebo armáda.

3. Měli by Češi omezit cesty do Itálie?

Přes deset italských obcí na severu země je v izolaci. Ministerstvo zahraničních věcí českým občanům doporučuje, aby se zasaženým oblastem do doby vyřešení sanitární situace vyhnuli. Zároveň radí před cestou do Itálie pečlivě sledovat aktuální informace a striktně dodržovat základní hygienická pravidla. „Já bych zvážil cestování do severních částí Itálie, kam jezdí Češi nyní lyžovat,“ řekl Prymula. Oblast se ze dne na den může zavřít a občané uváznou v karanténě.

„Lidé tam pak třeba 14 dní mohou neplánovaně zůstat, s tím je potřeba počítat. Itálie je poměrně striktní,“ dodal. V případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty. V zemi podle Prymuly v současné době hrozí za pokus o útěk z izolované lokality až tři měsíce vězení.

4. Může člověk, který je klinicky vyléčen, přenášet dál koronavirus?

Pacient, který je propuštěn z nemocnice, a tím pádem už nemá klinické příznaky, může dál přenášet vir. „U lidí s nízkou imunitou skutečně může dojít k prodlužování vylučování viru do okolí,“ řekl Prymula. Taková osoba má koronavirus stále v těle a může jím nakazit i své okolí. Znamená to tedy, že člověk, který nemá viditelné symptomy, může být přenašečem.