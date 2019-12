Otázky a odpovědi: ‚Nová‘ rodičovská. Co mají rodiče udělat, aby z ní dostali maximum

PRAHA Sněmovna definitivně schválila novelu zákona o navýšení rodičovského příspěvku. A to pro všechny rodiče, kteří ji aktivně pobírají k lednu 2020. Nevyslyšela tak snahu senátorů, ti chtěli, aby jej dostali všichni rodiče s dětmi do čtyř let věku, tedy i ti, kteří příspěvek v dosavadní výši už vyčerpali. Co můžete udělat vy, kterých se ‚nová‘ rodičovská týká, abyste z příspěvku vytěžili co nejvyšší částku?

O kolik se rodičovská navýší?

Celková částka příspěvku vzroste od ledna o 80 tisíc korun, tedy na 300 tisíc, u vícerčat z 330 tisíc na 450 tisíc korun. Koho se navýšení týká? A kdo na něj nemá nárok?

O 80 tisíc více na rodičovském příspěvku dostanou všichni rodiče, kteří jej ještě v lednu 2020 budou aktivně pobírat a ti, kterým se po Novém roce miminko narodí. Netýká se ale těch rodičů, kteří si dosavadní částku již vybrali, ale stále pečují o dítě mladší čtyř let. Vyšší rodičovská bude, ale nedostanou ji všichni. Sněmovna odmítla snahu senátorů Budu aktivně pobírající ještě v lednu 2020. Co musím udělat, aby mě navýšení neminulo?

Podle ministerstva práce a sociálních věcí se částka navýší automaticky. Rodinám, kterých se novinka týká, přijde informativní dopis od úřadu poté, co prezident novelu zákona o státní sociální podpoře podepíše. Je nutné si jen pohlídat a případně upravit výši měsíčního příspěvku. Tuto změnu lze provést maximálně jednou za 3 měsíce. Moje dítě má 4. narozeniny v prvním čtvrtletí 2020. Jak získat maximum?

V tomto případě je potřeba si zažádat o maximální zvýšení měsíční dávky. Ta je shodná s výší peněžité pomoci v mateřství. Pokud rodiče mateřskou nepobírali, limit od nového roku bude 10 tisíc korun (místo původních 7600). Abyste navýšenou dávku dostali už za leden, stačí o ni v prvním měsíci zažádat. Kdo ale nechal prodlužování rodičovského příspěvku na poslední chvíli a jeho dítě má narozeniny brzy, musí počítat s tím, že upravit částku na maximum bude moci opět až za 3 měsíce. Nevyužité peníze propadají zpět do státní kasy. Už nepobírám, ale mám dítě mladší 4 let.

Těchto rodičů se novela netýká. S návrhem poslanců sice Senát nesouhlasil, opakované projednání ale změnu nepřineslo. Přesto některé opoziční strany považují novelu za diskriminační. Státní kasu bude schválená novela zákona stát asi 8,6 miliardy korun. Sněmovna opoziční návrhy na rozšiřování okruhu rodin pro všechny s dítětem do 4 let odmítla. Senátní varianta se týkala zhruba o 70 tisíc rodin více (tedy asi pětinu). Což by se promítlo do rozpočtu částkou dalších zhruba 2,6 miliardy korun. Lidovci napadnou u Ústavního soudu zvýšení rodičovského příspěvku. Považují jej za diskriminační Opozice tvrdí, že návrh zmíněných 70 tisíc rodin s dětmi do 4 let diskriminuje. Ve středu se lidovci rozhodli, že schválené znění zákona napadnou u Ústavního soudu. Návrh připravují lidovečtí senátoři ve spolupráci s iniciativou #TAKÉPEČUJEME. Předloží jej poté, co novelu podepíše prezident Miloš Zeman a vejde v účinnost. Jsem těhotná a dítě očekávám v příštím roce. Musím o navýšení žádat?

Navýšenou rodičovskou budete pobírat automaticky. Postup zůstává stejný jako v předešlých letech. Může si rodič během rodičovské dovolené přivydělávat?

Ani zde nenastala změna. Rodič si může během rodičovské přivydělávat bez omezení. Novela zákona naopak zdvojnásobila počet hodin na 92, které může dítě do dvou let trávit například v jeslích, aniž by rodič přišel o příspěvek.