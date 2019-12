Otázky a odpovědi: Příliš mnoho záhad kolem auditu EK o Agrofertu. Co z něj však plyne pro Česko?

PRAHA O auditu možného střetu zájmů českého premiéra je přehršel zpráv, ale ta klíčová chybí: co vlastně Evropská komise říká a co z toho plyne pro Česko.

Ve vleklém příběhu na sebe narážejí poloinformace, unijní a české regule. LN proto sestavily sumář základních otázek a dostupných informací.



1. Jaký je závěr auditu?

Nikdo to zatím neodtajnil. Nicméně v létě uniklý návrh zprávy o auditu konstatoval, že premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů je: sice dal firmy do svěřenských fondů, ale zakládací listiny nechal sepsat tak, že jeho vliv trvá. Je to třeba on a jedině on, kdo může vyměnit správce fondu, bez něj a ve prospěch nikoho jiného nejde navýšit základní jmění a jedině jemu se firma v plném rozsahu vrátí, až jeho politické angažmá pomine.

Je takřka vyloučené, aby závěrečné resumé změnilo tento základní postulát. Některé námitky Česka Brusel uznal, to ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) sdělilo – neví se ale které, kolik a zda to mělo dopad na výši sankce. Neví se ani, jaké nápravné kroky Evropská komise doporučuje. Brusel zkoumal střet zájmů nejen vůči unijním regulím, ale i českým.