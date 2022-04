PŘEHLEDNĚ: Kdo dostane jednorázový příspěvek pět tisíc a kde o něj požádat?

„Pomáháme těm, kteří si nemohou pomoci sami. Nenecháme nikoho padnout, ale plošná opatření nemají smysl,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Fiala.

Podle premiéra chce vláda příspěvkem zmírnit dopad růstu cen. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky se příspěvek bude týkat 2,1 milionu dětí v České republice. Do systému dávek je podle resortu nyní zapojeno zhruba 600 tisíc dětí. Změnu však musí schválit Parlament.

Chceme spoléhat na databáze

Kdo dosáhne na příspěvek?

Dostat ho mají rodiny, které mají čistý roční příjem do jednoho milionu korun, a to včetně jiných dávek nebo například výživného. Jde zhruba o příjem 83 tisíc korun měsíčně na rodinu.

„Při aktuální průměrné mzdě se do této částky vejdou i rodiny se středními příjmy. Toto jsou jediná dvě omezení pro získání příspěvku, není tedy podmíněn třeba tím, že by členové rodiny museli pracovat, nebo nesměli pobírat nějaké dávky. Příspěvek bychom chtěli vyplácet nejpozději v srpnu, aby rodinám pomohl s náklady souvisejícími se začátkem školního roku,“ zdůraznil ministr Jurečka.

Jak se budou dokládat příjmy do jednoho milionu korun?

Postup zjišťování příjmu domácností zatím není definován, nabízí se využití dat České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), finančních úřadů apod. „Chceme co nejvíce spoléhat na databáze, kterými stát disponuje, aby administrace příspěvku byla co nejjednodušší, ale zároveň spolehlivá,“ řekl ministr.

Kolika lidí se příspěvek týká?

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky se příspěvek bude týkat 2,1 milionu dětí v České republice. Tedy asi 1,1 milionu domácností.

Kdo má na něj nárok?

Nárok na něj budou mít děti do 18 let.

Kdy se bude příspěvek vyplácet?

Vyplácet by se měl do srpna, aby z něj rodiny mohly pokrýt náklady spojené s nástupem dětí do školy.

Ministerstvo má mapu zranitelnosti

Bude nutné podávat žádost na papírovém formuláři, elektronicky nebo stát pošle peníze automaticky?

Pokud jde o způsob, jakým bude možné příspěvek získat, to pochopitelně není možné sdělit dříve, než bude hotový návrh zákona, na kterém se nyní začíná pracovat. Podle Jurečky se zvažuje více variant a záměrem je co nejjednodušší a proklientský postup při vyplácení příspěvku.

Administrace příspěvku však bude přizpůsobena tomu, aby mohla v maximální míře probíhat online, a její vyřízení tak bylo jednoduché a rychlé. Na rozdíl od porodného nebo rodičovského příspěvku zasáhne mnohem širší okruh rodin, které se potýkají se zvýšenými náklady. Celkový dopad na státní rozpočet by neměl přesáhnout 10 miliard korun

„Na ministerstvu jsem nechal vypracovat mapu zranitelnosti, díky které máme data o dopadech inflace na jednotlivé skupiny obyvatel. Vyplývá z ní mimo jiné to, že inflace a zdražování ohrožuje především samoživitelky a nízkopříjmové domácnosti s dětmi,“ vysvětlil Jurečka.

Kromě toho se podle jeho slov dotýká i samostatně žijících seniorů. „Právě proto vláda pečlivě zvažuje veškeré varianty a adresnou pomoc, kterou k našim občanům směřujeme,“ dodal ministr.