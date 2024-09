Minimální mzda vzroste na 20 800, řekl Jurečka. Odbory si stěžují u Evropské komise

„Vláda nikdy nesáhla k tomu, aby ořezávala peníze pro ty nezranitelnější,“ zmínil ministr práce a sociálních věcí. Podle něj se do rozpočtu hlavně promítají investice do výzkumu a školství.

Ministr Jurečka by pro ještě rozpočet nehlasoval. „Nějaké detaily tam musíme dotáhnout,“ řekl. Jeho resort chce přidat v jednotkách miliard korun, například kvůli financování sociálních služeb.

Jurečka se také přiklonil k ministru pro místní rozvoj Ivanovi Bartošovi. „Pro nás je sociální bydlení také prioritou,“ uvedl.

„Nespokojenost, jak se stát chová ke svým zaměstnancům, je obrovská,“ uvedl odborový předák Josef Středula. Odbory jsou podle něj v pohotovosti. Středula rovněž zkritizoval označení rozpočtu jako sociální smír. Z jeho pohledu to je spíš „zbožné přání“.

Ekonom Tomáš Havránek uvedl, že podle něj je rozpočet „maximum rozumně možného“. „Skoro polovina schodku jsou náklady na placení státního dluhu. To tedy není něco, co by najednou vzniklo rozhodnutím vlády. To se tady kumulovalo za několik vlád,“ řekl.

Ministerstvo financí v sobotu předložilo vládě návrh rozpočtu se schodkem 230 miliard korun. Mělo by tak pokračovat snižování deficitu, když na letošní rok je plánovaný 252 miliard korun a loni byl 288,5 miliardy korun. Rozpočtové příjmy vzrostou o 7,5 procenta na 2,086 bilionu korun, výdaje stoupnou o 5,7 procenta na 2,316 bilionu korun.

Odbory podaly stížnost na Českou republiku u Evropské komise

V příštím roce vzroste podle ministra práce a sociálních věcí Jurečky minimální mzda o 1900 Kč z 18 900 na 20 800 měsíčně.

„My jsme na Evropskou komisi poslali stížnost na Českou republiku pro chybný způsob aplikace směrnice o přiměřených evropských minimálních mzdách,“ uvedl Středula. Odbory podle něj požadují, aby byly i pro soukromou sféru minimální mzdové tarify.

„Jsem rád, že tento podnět podali. Jsem si jistý, že to ustojíme,“ odvětil Jurečka.

„Nejsem spokojený, jak dopadla debata o navýšení platů pro zaměstnance státu,“ řekl ministr. Ten zmínil, že žádal na vládě navýšení platů pro zaměstnance státu o 6 až 7 procent. Vláda se shodla na navýšení o 3,7 procent.

Odměňování zaměstnanců státu

Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na revizi systému odměňování ve veřejném sektoru. Řeší se rozdělení platových tabulek i možné oslabení délky praxe ve výši výdělku. Do konce mandátu aktuální vlády se ale revize nestihne.

„V tomhle volebním období na to už není kapacita. Ta debata nebude vůbec jednoduchá. V odměňování máme velké roztříštění,“ popsal Jurečka.

„Tohle je věc, která by neměla případně umřít s nástupem nové vlády, protože se na tom shodne většina společnosti,“ řekl ekonom Havránek. Odměňování navázané na výkon podle něj ocení řada daňových poplatníků, kteří systém financují.