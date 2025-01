Digitalizaci stavebního řízení na MMR nebude zatím NKÚ řešit, řekl Kala

Kvůli problémům s přechodem na digitalizované stavební řízení loni ve vládě skončil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Podle Kaly celý projekt digitalizace nebyl jednoduchou záležitostí, ale šlo o balík šesti informačních systémů, na které byla vypsaná čtyři výběrová řízení za 1,2 miliardy Kč. Již zahájený projekt převzala současná vláda od svých předchůdců.

V prosinci dostal NKÚ podnět k provedení kontroly od poslanců z kontrolního výboru Sněmovny. „My máme kontrolu připravenou, ale počkáme, jak se vyvinou tyto kontrolní instituce, které jsou před námi,“ uvedl Kala. Doplnil, že v současnosti úřad kontroluje dílčí část projektu, která se týká vzniku a rozvoje digitálních technických map. V dalších věcech zahájení kontrol koordinuje se státním zastupitelstvím a Evropskou komisí.

Podle Kaly bylo z dnešního pohledu zřejmě lepší digitalizaci systémů na jaře minulého roku zastavit i za cenu toho, že na ní nepůjdou vyčerpat prostředky z evropského Národního plánu obnovy. „Se znalostí toho, jak to skončilo, bylo asi lepší to zastavit. Ale v ten okamžik, kdy se rozhodovalo, to tak jednoduché nebylo,“ dodal.

Spuštění systému stavebního řízení od loňského 1. července provázely rozsáhlé problémy a na mnoha místech nebyl tento systém vůbec spuštěn. Jinde byl nedostupný, případně nefungovalo jeho propojení s katastrem nemovitostí. Vláda se v říjnu po odchodu Bartoše rozhodla vypsat na systém digitálního stavebního řízení novou zakázku a zavedla možnost využívat původní a digitální systémy zároveň v rámci přechodného období do začátku roku 2028.