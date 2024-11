Je třeba snížit počty státních zaměstnanců, řekl Stanjura. Chce nové tabulky

Ministr financí Zbyněk Stanjura okomentoval protesty policistů za vyšší platy.„Všem členům vlády říkám, že je dobré nejprve se domluvit na vládě a až pak něco prohlásit na veřejnosti, není dobré vykřikovat nějaké nedojednané nápady,“ řekl v Otázkách Václava Moravce v České televizi.

Změna výsluh je podle něj jedna z cest změnit princip výsluh, pro policisty by si představoval výrazně vyšší platy za cenu nižších výsluh. S tím nesouhlasí místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. „Myslím, že bychom měli problém k policii lidi dostat. Máme pozměňovací návrh, kdy SPD chce přidat celému IZS. Policisté, hasiči i zdravotníci počítali s tím, že od letošního září dostanou přidáno 10 % a to se nestalo. Určitě musíme někde škrtat a ty peníze dát policistům a hasičům,“ míní.

Ministr financí Stanjura v otázkách slíbil, že stát uvolní 725 milionů na pokrytí platů soudců a státních zástupců. „Je to rozhodnutí Ústavního soudu a my to zaplatit musíme,“ řekl stručně.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Radek Špicar považuje růst platů státních zaměstnanců za inspiraci. „Tlak je vyvíjen i na soukromou sféru. V tuto chvíli je téměř milion lidí zaměstnán ve veřejné sféře, je otázka, jestli to není příliš. Cestou ke snižování jejich počtu je digitalizace a také způsob jejich odměňování – jak a za co jsou odměňování. Potřebujeme je, a musíme je dobře platit,“ myslí si Špicar.

Ministerstvo financí dává Špicar za příklad, za tři roky se totiž povedlo snížit počet zaměstnanců o 1 200, tím pádem mohl vzrůst průměrný plat stávajících zaměstnanců. Upozorňuje ale na to, že vláda má jít příkladem. „Ne všem ministerstvům se podařilo počet zaměstnanců snížit. Samozřejmě to není všude nutné, například je jasné, že výdaje na obranu rostou a tak to bude i dál a je to v pořádku,“ objasnil viceprezident svazu.

Podle ministra Stanjury bude v příštím roce průměrný plat zaměstnance státu stejný jako průměrný plat zaměstnanců soudů. „Výjimku tvoří obrana a učitelé, tak jsou platy nastavené jinak,“ upřesnil.

„Máme několik set tříd platů a nikdo se v tom nevyzná,“ kritizuje Stanjura systém odměňování státních zaměstnanců, přiblížil, že by se systém měl změnit. „V tomto volebním období zřejmě nový zákon nestihneme projednat, ale bude připravený k debatě v dalším volebním období,“ řekl s tím, že lidi stát potřebuje, potřebuje je dobře zaplacené a na to potřebuje dobrý systém.

Místopředseda SPD Fiala soudí, že státní správa skutečně reformu potřebuje. „Chce to komplexní diskuzi o celé této reformě, která musí nastat, protože současný stav brzdí ekonomiku,“ souhlasí se Stanjurou.

Vláda by podle Špicara měla hlavně dotáhnout, co začala. „Velmi podporujeme jako zaměstnavatelé novelu zákona práce, bylo by neštěstí, kdyby se do konce volebního období nestihla schválit,“ prosí vládu. Stanjura v Otázkách slíbil, že i v zablokované Sněmovně vláda novelu schválit stihne. „Je to jedna z priorit,“ ubezpečil.

Pokud máme ambici dohnat německé platy, musíme se nejprve zbavit levné ekonomiky

Premiér Petr Fiala v Otázkách Václava Moravce v polovině listopadu sliboval, že české platy a mzdy se do čtyř let přiblíží k německým. Ve skutečnosti české reálné mzdy klesly za posledních pět let za 7,5 %, to je nejvíce v OECD.

Roli hrála mimo jiné inflace. „Česká koruna zcela selhala, podle euroskeptiků to přitom měla být její hvězdná hodina, kdy jsme díky vlastní centrální bance a vlastní měně měli zvládnout inflaci lépe než eurozóna, to se nestalo. Celou dobu jsme měli vyšší inflaci,“ upozornil Špicar.

Zmínil také nízkou výkonnost české ekonomiky jako takové. „Nemohou růst mzdy ani platy, když výkonnost ekonomiky není takový jako v okolních zemích. Pokud máme ambici dohnat německé platy, musíme se nejprve zbavit levné ekonomiky, pokud by to chtěl někdo dělat opačně, tak ekonomiku zlikviduje,“ varuje.

Problém podle něj tvoří například to, že Česko nevytváří dostatek finálních produktů, ze kterých může více těžit. „Potřebujeme vlastní značky, nejsme také schopni udržet tu investory. Stovky miliard, které odchází v rámci dividend by mohly jít na platy. Za třetí jsme nedostatečně digitalizovaná, automatizovaná a robotizovaná ekonomika,“ upozornil na problémy Špicar.

Stanjura se Špicarem souhlasí, podle něj ekonomika ale nestojí jen na vládě, ale i na soukromých firmách.

V Otázkách Václava Moravce se ministr Stanjura vrátil i k zářijovým záplavám. Ty podle něj způsobily škody až za 70 miliard korun, z toho by asi 20 miliard měly zaplatit pojišťovny, od Unie Stanjura očekává příspěvek ve výši 2,5 miliardy.