Otec nechtěl mít někde Lenina. Poradím se s právníky, co se s tím dá dělat, řekl syn autora kontroverzní sochy

Kauza v Česku vytvořené sochy Vladimira Iljiče Lenina, jež od konce června stojí v německém městě Gelsenkirchen, má pokračování. Poté, co nebylo jasné, zda deklarované místo zrodu skulptury je skutečně v Československu, se ozval potomek akademického sochaře Vladimíra Kýna, autora návrhu sochy bolševického vůdce. Nesouhlasí s její instalací na veřejnosti.

Architekt Zdeněk Lukeš, Kýnův syn.

„Poradím se s právníky, co se s tím dá dělat, protože nechci, aby tam ta socha stála,“ řekl pro Lidovky.cz architekt Zdeněk Lukeš, Kýnův syn.

Monument Lenina, odlitý v roce 1957, nechala nainstalovat v Gelsenkirchenu krajně levicová Marxisticko-leninská strana Německa (MLPD). Ta jej údajně v aukci zakoupila za 16 tisíc eur (zhruba 430 tisíc korun) od rakouského obchodníka. Město, jež Lenina považuje za symbol násilí, útisku a teroru, bylo proti, u soudu ale neuspělo. MLPD je radikální levicová strana, již sleduje civilní kontrarozvědka, neboť její aktivity jsou považovány za neslučitelné s ústavním pořádkem v Německu.



Lidovky.cz: Můžete přiblížit původ a historii Leninovy sochy?

Můj otec Vladimír Kýn studoval po válce na Akademii výtvarných umění u profesora Karla Pokorného. V době studií či krátce po nich pracoval na modelu Lenina ze sádry, v mírně nadživotní velikosti. Byl to školní projekt, netušil, co se s ním pak stane. Teprve po letech, někdy na začátku 70. let, zjistil, že z něj bez jeho vědomí udělali v plzeňské Škodovce odlitky z litiny; jeden z nich byl umístěn v hořovické slévárně na dvoře.

ZDENĚK LUKEŠ (66), SYN AKADEMICKÉHO SOCHAŘE VLADIMÍRA KÝNA ■ Architekt, historik architektury, odborný publicista a vysokoškolský pedagog.

■ Od roku 1990 působí na Pražském hradě, kde se podílel i na projektu revitalizace Hradu v éře prezidenta Václava Havla. ■ Učí na University of New York in Prague. Je autorem řady článků a knih, přednášek, kritických prací i učebních textů. ■ Pochází z výtvarnické rodiny, jeho rodiči byli akademičtí sochaři Vladimír Kýn (1923–2004, na snímku z roku 1959 se svým synem Zdeňkem) a Jaroslava Lukešová (1920–2007). Kýn navrhoval plastiky v poetickém stylu, vedle figurálních děl vytvořil i řadu abstraktních plastik. Jeho díla vynikají imaginací a sensitivitou.

Lidovky.cz: Když to váš otec zjistil, jak na to reagoval?

Protestoval, protože to bylo flagrantní porušení autorských práv. Naštvalo ho také, že odlitek byl značně nekvalitní, navíc ho natřeli zlatou barvou a nalakovali. Jakýsi papaláš chtěl jednu sochu umístit v Českých Budějovicích, a když to táta odmítl, začal mu dokonce vyhrožovat. Otec však nestál o to, mít někde Lenina, sám navíc na protest proti okupaci v roce 1968 vystoupil z KSČ a byl pak vyloučen ze Svazu výtvarných umělců. Dělal hlavně moderní plastiky a práci sháněl těžce, přesto tuto nabídku odmítl, za což si ho vážím.

Lidovky.cz: Tušíte, co se s odlitky stalo?

To netuším. Vím jen, že se před časem objevil na internetu inzerát, že někdo, snad v Rakousku, jeden odlitek vlastní a nabízí ho k prodeji. Jak se k němu dostal, nevím. To už bylo po tátově smrti.

Lidovky.cz: Jak jste se dozvěděl, že je socha Lenina v Německu?

Z médií. Mě nikdo nekontaktoval, přitom bych k umístění sochy měl dát coby dědic autorských práv svolení.

Lidovky.cz: Kdyby vás požádali, souhlasil byste?

Nikdy, což je nejspíš i důvod, proč mě ten marxleninský spolek nekontaktoval. Ostatně s nějakými neoleninisty bych ani nejednal.

Lidovky.cz: Jak celou situaci vnímáte?

Jako podraz. Hodlám se poradit s právníky, co se v té věci dá dělat, protože nechci, aby tam ta socha stála. Můj otec si nikdy nepřál, aby ta socha byla umístěna někde na veřejném místě, to je nutné respektovat. Navíc Lenin, Stalin nebo Hitler způsobili v minulém století tolik zla, že by se jim žádné pomníky stavět neměly… Věřím, že s pomocí právníků se mi podaří sochu z místa odstranit.