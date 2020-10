Otec osmi dětí zavraždil v Ostravě servírku 46 ranami nožem, od soudu dostal téměř 16 let vězení

OSTRAVA Na 15 let a devět měsíců poslal v pátek ostravský krajský soud do vězení třiatřicetiletého Ladislava Kandráče obžalovaného z loňské prosincové vraždy šestačtyřicetileté servírky v herně v Ostravě-Hrušově. Ženu usmrtil 46 bodnými ranami po celém těle.

Mluvčí soudu Klára Krystynová řekla, že rozsudek není pravomocný. „Odsouzený i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou,“ řekla.



Podle obžaloby Kandráč servírku zavraždil loni den před Štědrým dnem. Motivem byla snaha získat peníze. Ženu bodal do různých částí těla včetně hlavy, krku, trupu a dalších míst. Podle státního zástupce muž z herny odnesl hotovost ve výši zhruba 40 000 korun, také dva mobilní telefony, které patřily servírce, a peníze z její peněženky.

Kandráč před soudem přiznal vinu. Potvrdil, že z místa odnesl peníze, ale odmítl, že by vzal servírce mobily a peníze z její peněženky. Obžalovaný, který žil nedaleko herny, měl v minulosti tři záznamy v rejstříků trestu, a to za poškození cizí věci, krádež a řízení bez řidičského oprávnění, ve vězení ale nebyl. Otec osmi dětí má rovněž 21 exekucí.

„Lituju toho co se stalo, nikdy si to neodpustím,“ řekl u soudu Kandráč. Řekl, že před návštěvou restaurace popíjel slivovici. Vypil jí zhruba půl litru a následně skončil v herně, kde si dal ještě piva. Se servírkou, která začala počítat peníze, si povídali i o Vánocích.

Obžalovaný u soudu přiznal, že využil chvíle, kdy se žena za barem otočila. Dostal se za bar, kde si vzal zhruba 25 centimetrů dlouhý nůž a peníze. Ženu následně donutil dojít do skladu. Muž uvedl, že poslední, co si pamatuje, bylo to, když žena seděla na židli ve skladu. Samotnou dobu, kdy na ni zaútočil, si podle svých slov nepamatuje a vybavuje si až následný útěk.