V Česku od roku 2016 platí zákon, který o některých svátcích zakazuje nebo omezuje maloobchodní prodej v obchodech s plochou větší než 200 metrů čtverečních. Týká se to přesně vymezených osmi dnů v roce.

První máj, lásky a obchodů čas

První máj, lásky čas a také Svátek práce mezi dny s omezením prodeje nepatří. 1. května si tak i v supermarketech můžete nakoupit jako v běžný všední den.

Alespoň to zákon nezakazuje. Teoreticky se může stát, že některý z řetězců vyhlásí pro své zaměstnance den volna a brány svých prodejen nechá v tento den zavřené, jako to udělal Penny Market o velikonoční neděli. Zatím ale žádný z velkých řetězců neohlásil, že by se k něčemu takovému chystal.

Na Den vítězství zavřeno

V metru zavřeno Zavřeno 8. května musejí mít také velké prodejny ve stanicích metra. Na rozdíl od obchodů na železničních zastávkách a autobusových nádražích pro ně neplatí výjimka ze zákona.

Jinak je to na Den vítězství 8. května. Na tento významný státní svátek, připomínající konec druhé světové války, musí ze zákona zůstat obchody nad 200 metrů čtverečních zavřené.

I toto pravidlo má ale své výjimky. Nevztahuje se na lékárny a prodejny zdravotnických potřeb, benzinky, na obchody na železničních stanicích, autobusových nádražích a na letištích. A podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 2021 se může také vydávat zboží objednané přes internet.

Jak se vyznat ve státních svátcích

Svátky, kdy musí mít velké obchody zavřeno, určuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě. Jmenuje sedm dní v roce, kdy musí mít prodejny nad 200 metrů čtverečních zavřeno, a ještě jeden další den, kdy je otevírací doba omezená na dopoledne, a tím je Štědrý den.

Zákonodárci tímto opatřením chtěli pomoci zejména zaměstnancům řetězců k tomu, aby v dané dny nemuseli do práce. To se tak úplně nepovedlo, protože podle výkladu České obchodní inspekce, která na dodržování zákona dohlíží, není sice možný prodej, zaměstnanci řetězců se ale ve svátky mohou klidně věnovat úklidu, inventuře či naskladňování zboží.

Otevírací doba během svátků v roce 2025 1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok zavřeno 18. dubna – Velký pátek otevřeno 21. dubna – Velikonoční pondělí zavřeno 1. května – Svátek práce otevřeno 8. května – Den vítězství zavřeno 5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje otevřeno 6. července - Den upálení mistra Jana Husa otevřeno 28. září – Den české státnosti zavřeno 28. října – Den vzniku samostatného československého státu zavřeno 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii otevřeno 24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin) otevřeno do 12 hodin 25. prosince – 1. svátek vánoční zavřeno 26. prosince – 2. svátek vánoční zavřeno

Co se v květnu slaví?

1. květen jako Svátek práce se slaví od roku 1890. Zavedla ho mezinárodní dělnická organizace II. internacionála jako připomínku krvavě potlačené demonstrace v Chicagu za osmihodinovou pracovní dobu. V Československu byl uzákoněn v roce 1925, tehdy ale ještě nebyl spojený s dnem pracovního volna. Tím se stal až od roku 1952. V současnosti patří 1. květen ke svátkům, které zákon označuje jako ostatní svátky.

8. květen se v Česku, respektive Československu, slaví až od roku 1991. Předtím se konec druhé světové války připomínal o den později, 9. května. A měnil se také jeho název. Zpočátku to byl Den osvobození Československa Rudou armádou, poté Den osvobození od fašismu, později jen krátce Den osvobození a od roku 2004 je 8. květen Dnem vítězství.

Zákon ho řadí mezi státní svátky, to znamená, že má podle důvodové zprávy k přijatému zákonu připomínat „tradice, ušlechtilé cíle a dějinné zvraty, na nichž je budována česká státnost“.