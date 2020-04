PŘEHLEDNĚ: Kdo půjde ještě v tomto školním roce do školy? A dostanou žáci vysvědčení?

PRAHA Rámcový plán pro zbytek letošního školního roku představilo ministerstvo školství s tím, že se může měnit v závislosti na vývoji epidemiologické situace. Co přináší a jak se v něm orientovat?

Kdo půjde ještě v tomto školním roce do školy?

Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních stupňů základních škol, o tom rozhodnou jejich rodiče.

Jak to bude se žáky na prvním stupni základních škol?

Od 25. května se budou děti moci zapojit do takzvaných školních skupin, nebude to však povinné. O tom, zda se budou výuky v nich účastnit, rozhodnou rodiče. Ostatní žáci se budou nadále vzdělávat na dálku.

Návrh na uvolnění škol a školských zařízení.

Jaká bude podoba školních skupin?

Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit. V lavici však bude moci sedět pouze jedno dítě. Složení jednotlivých skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. O nošení roušek při vyučování budou moci rozhodnout učitelé, při skupinové práci a ve společných prostorách škol budou povinné.

Kdy půjdou do školy žáci druhého stupně?

O tom zatím ministerstvo školství nerozhodlo. Pouze uvedlo, že v závislosti na epidemiologické situaci by mohli začít docházet na konzultace či se zúčastnit občasných vzdělávacích aktivit v červnu.

A co umělecké a jazykové školy?

Od 25. května bude podle plánu ministerstva školství možná výuka na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a ve střediscích volného času. Najednou se bude moci vzdělávat nejvýše pěti dětí. Individuální výuka může začít už 11. května.

Dostanou děti za toto pololetí na vysvědčení známky?

Ministerstvo školství doporučuje učitelům neznámkovat, ale hodnotit výkony žáků slovně.

Kdy se otevřou školní jídelny?

Jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a podle možností oddělit od sebe jednotlivé skupiny (nejvýše 15 dětí na prvním stupni).

Kdy se budou konat přijímací zkoušky na střední školy?

Ministerstvo školství je plánuje na červen

Půjdou v tomto pololetí do školy i studenti středních škol?

Zatím pouze studenti posledních ročníků, kteří se připravují na maturitu, závěrečnou zkoušku nebo absolutorium. Do své školy by podle ministerstva školství mohli vstoupit od 11. května, záleží ovšem na ředitelích jednotlivých škol. Ti také rozhodnou o konkrétní podobě výuky. V závislosti na epidemiologické situaci by v červnu mohli začít docházet na konzultace či se zúčastnit občasných vzdělávacích aktivit i ostatní středoškoláci.

Kdy se budou konat maturity, závěrečné zkoušky a absolutoria?

V červnu. Jejich podoba však může být i na dálku, například prostřednictvím videokonference.

Jak bude probíhat studium na vysokých školách?

Od pondělí 20. dubna se na půdě vysoké školy bude moci najednou sejít nejvýše pět studentů posledního ročníku, aby se zde věnovali činnostem nezbytným pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia. Také mohou přijít na osobní konzultace za svými pedagogy.

Kdy budou moci vysokoškoláci začít využívat knihovny a studovny?

Knihovny a studovny budou otevřeny od 20. dubna, ale jen kvůli půjčení nebo vrácení studijní literatury.