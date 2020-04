Otevře se v létě Čechům cesta k moři? Dovolená v cizině zůstává ve hře, ale pouze v bezrizikových zemích

Praha Pro Čechy mají zavřené hranice předlistopadovou pachuť. Jak se blíží konec nouzového stavu, musí se vláda tak jako tak zabývat otázkou, že v létě se hranicím jistá prodyšnost vrátí. Jelikož koronavir nechodí po horách, ale po lidech, kteří na hory jeli, bude to komplikované rozhodnutí.

„Jedná se o otázku, která musí projít podrobnou diskusí epidemiologů a následně na vládě. Zdali bude možné vycestovat a kdy, závisí na situaci u nás i v ostatních státech. Možnost vycestovat by se týkala pouze bezrizikových zemí,“ sdělil serveru Lidovky.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Bezriziková země je taková, kde je míra nakažených stejná jako u nás nebo menší.

Česká republika jako jeden z mála států zamezila i odjezdu svých lidí ven, nejen příjezdu cizinců. Restrikci umožňuje nouzový stav, ale ten v létě už nebude, pokud se něco zásadně nepokazí.

Coby destinace se skloňují Slovensko a Chorvatsko, balkánský stát už vyjádřil ochotu přivítat v létě turisty, ekonomicky na nich závisí. Jenže zrovna tam se jezdí hlavně po silnici, a průjezd by musely povolit i tranzitní státy, třeba Rakousko. „Budeme o tom diskutovat na základě vývoje v zahraničí v následujících týdnech. Určitě ale doporučíme českým občanům zůstat tyto prázdniny v tuzemsku a objevovat protentokrát krásy naší země,“ řekla serveru Lidovky.cz hlavní hygienička Jarmila Rážová. Zdůraznila, že kdyby se možnost vyjet otevřela, musí to být po dohodě všech států, kudy by cesta k cíli vedla.

Už teď se na přechodech tvoří vleklé kolony – a to přes ně jezdí v zásadě jenom pendleři a kamiony. Provoz se zdržuje tím, že policie zkoumá, kam míří a proč. U dovolenkářů by musely kontroly být také, ven by směli pouze zdraví, bezpříznakoví jedinci.

Koronavirus výrazně omezil možnosti překročení státních hranic.

Nejdříve v červenci

„Je to důležité i pro státy, kam by jeli. Těžko budou na hranici zastavovat každé auto a kontrolovat dokumenty, to by byly kolony na celý týden,“ popsal serveru Lidovky.cz svízele Rastislav Maďar, který koordinuje Vojtěchův epidemiologický tým. Pokud se sen o zájezdu naplní, bude to podle něj nejdříve v červenci.

Dovolená jako za „starých časů“ by to však každopádně nebyla. Pořád by platilo hygienické doporučení udržovat si od ostatních alespoň dvoumetrový distanc a na obličeji mít při pohybu venku nasazenou roušku. Stát by přitom neměl šanci zkontrolovat, nakolik lidé v cizině opatření dodržují.



Může to vypadat jako snaha o dálkovou „buzeraci“, ale faktem je, že Čína, která se nedávno nadechla po příkré karanténě, má teď většinu nových nakažených ze zahraničního dovozu, především z Ruska, s nímž už uzavřela hranici. Pár tisíc infikovaných, kteří by si přivezli od moře nechtěný suvenýr, by mohlo republiku vrhnout ve virové křivce zpátky. Na místo uvolněného podzimu by hrozily Vánoce v opětovné karanténě.

Druhá věc je, že se budou chtít chránit i okolní země, nikdo nestojí o to, aby musel ohlášená rozvolňování restrikcí zase utahovat – kvůli ekonomice i společenské náladě. „Může jít o statisíce lidí a myslím si, že slovinská ani rakouská vláda by nebyly rády, když by jim nekontrolovaný řetězec aut proudil přes jejich území. Země by mohly třeba stanovit, že cestující nemohou ve státě zastavovat, jenže lidé stejně musejí někde natankovat a podobně. Poté může dojít ke kontaktu s místním obyvatelstvem a domnívám se, že to země nebudou chtít připustit. Bude záležet na odborném přístupu a na dohodě,“ řekl epidemiolog Rostislav Maďar.

Z dovolené do karantény?

Dalším bodem k uvážení je, jak by to pak bylo s karanténou pro navrátilce, jestli by museli automaticky počítat s tím, že dva týdny u moře si protáhnou o dva další týdny v obýváku. Nyní se musí do karantény, ať se člověk vrátí odkudkoli, virová rizikovost nehraje roli, tedy pokud člověk nemá ministerskou výjimku, protože je zdravotník nebo hasič. Na začátku března, než covid-19 nabral na síle, však platilo, že do domácí izolace museli jen ti, kdo pobývali v rizikové zemi, jak ji určilo ministerstvo zdravotnictví.

Největší obavy mají epidemiologové z právě takového chování turistů, které v posledních letech nabývalo na popularitě: žádná hromadná výprava autokarem s delegátem za mikrofonem, nýbrž cestování plně po vlastní ose a ve vlastní režii. „Dokonce jsme se bavili o tom, zda by nebyly lepší organizované zájezdy, kde to může cestovní kancelář alespoň nějakým způsobem ohlídat, ale stejně jen opravdu částečně,“ dodal Maďar.

Debatu o výjezdech načali předevčírem hlavní epidemiolog Roman Prymula a premiér Andrej Babiš (ANO) v České televizi. Prymula avizoval – poté, co před časem půlku národa vyděsil větou o dva roky zavřených hranicích –, že zhruba v druhé půlce června by mohlo být zřejmé, zda restrikce a jejich pozvolné rozmělňování zabraly. Pak by se dalo vyrážet do infekčně bezpečnějších destinací.

Dodal, že by se pak oprášil karanténní režim ze začátku března. „Pokud se bude člověk vracet z nějaké rizikovější země, půjde do karantény. Ze zemí, kde není riziko vyšší, to nebude nutné,“ řekl.

Hamáček chce data

Premiér zase přislíbil, že téma otevře s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), když nesvedl kloudně odpovědět na to, proč Česká republika zamezila odjezdu obyvatel, když by je za to pak stejně čekala karanténa. Včera uvedl, že už o tom s Hamáčkem hovořil. „Budeme o tom jednat i dál, protože chápu, jak moc je to důležité, ale postupujeme přesně podle epidemiologů.“

Ministr vnitra není ukvapeným zvratům nakloněný. „Chci nejprve tvrdá data od expertů, pak můžeme veřejnosti dát jasnou zprávu. Není však možné jednou mluvit o Česku zamčeném na dva roky a za chvíli o možnosti jet v srpnu do Chorvatska. To moc odborně nezní, proto si z nás někdy dělají lidé legraci,“ uvedl.