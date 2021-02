Otevření obchodů nelze považovat za rozvolňování, řekl Blatný. Stále budou platit přísné podmínky

PRAHA Případné otevření obchodů není podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) možné označovat jako rozvolňování. Pokud se otevřou, tak za podmínek, které budou bránit šíření viru. Řekl to na středeční tiskové konferenci. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) vládě navrhne otevření obchodů od pondělí 22. února. Vláda by o tom měla rozhodovat na mimořádném jednání v pátek.

„Jestli k nějaké změně dojde, tak to povede ke změně v tom, abychom každý převzali svůj díl odpovědnosti,“ řekl Blatný. Nesmí to být podle něj pojato jako rozvolňování, protože epidemická situace tomu neodpovídá. V úterý bylo pozitivně testováno téměř 12 500. V nemocnicích leží přes 6000 lidí, téměř 1200 potřebuje péči na jednotkách intenzivní péče.



„Můžeme nastavit jakkoliv silná opatření chceme, ale ve chvíli, kdy nejsou dodržována, je úkolem nás všech najít způsob, jak se k tomu dodržování vrátit,“ řekl ministr. Pokud se to podaří nastavením pravidel místo uzavírání, tak tomu zatleskám, uvedl.

Havlíček v úterý uvedl, že v případě otevření obchodů, v nich bude mít personál povinně respirátory. Dále zůstanou v platnosti dosavadní pravidla jako limit 15 metrů čtverečních plochy na jednoho zákazníka, dodržování dvoumetrových odstupů či řízení front před a v obchodech.



Obchody a další třídy se v uzavřených okresech neotevřou

V uzavřených okresech Cheb, Sokolov a Trutnov se provoz obchodů nebo škol nezmění. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu na tiskové konferenci řekl, že se tak nestane dřív, než budou znovu otevřeny. Naopak nevyloučil ani možnost, že v případě zhoršení pandemické situace bude nutné omezit další regiony.



Další dosud neotevřené obchody by se podle ministra dopravy a průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) měly otevřít od pondělí 22. února. V pátek o návrhu bude na mimořádném jednání rozhodovat vláda. Pro jejich provoz budou nastavená přísná pravidla, například respirátory pro personál.

Další žáci a studenti by se do škol měli postupně vracet od 1. března. V první vlně by to měli být maturanti. Podmínkou by mělo být jejich antigenní testování jednou za dva týdny.