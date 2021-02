Otevření? Obchodům dáme pravidla, na novou pomoc byznysu půjde až 25 miliard měsíčně, říká Havlíček

Praha Prodejcům módy, kadeřnicím či vlekařům by návrat do „života“ přál. Ministr průmyslu i dopravy Karel Havlíček (za ANO) se ale obává, že otevření desítek tisíc obchodů – které je možné bez nouzového stavu – by mohlo mít fatální dopad na nemocnice. Na rozdíl od hospod a hotelů je na jejich uzavření třeba nouzový stav. Pravidla se dodržují hlavně na začátku po rozvolnění, míní.

LN: Jak by podle vás vypadalo Česko bez stavu nouze?

Otevřely by se obchody, kadeřnictví, fitness centra nebo služby, na které by se už nevztahovaly restrikce. Netýkalo by se to ale restaurací a hotelů. Otazníkem jsou školy. Vláda má nástroj, jak je nechat zavřené, ale na druhou stranu jde o instituce, které jsme chtěli otevírat jako první. Co se týče obchodů a služeb, vláda má možnosti v podobě hygienických opatření, která by se okamžitě aplikovala. Tedy povinné roušky či respirátory, samozřejmě rozestupy, dezinfekce a tak dále. V každém případě se na to připravujeme. Musíme dát dohromady režim, aby ho všichni provozovatelé měli aspoň s denním předstihem.