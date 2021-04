Otevření škol je velká zkouška, říká lékař Dražan. Úspěch přinese naději pro návrat k dalším aktivitám

Děti mají za sebou první týden rotační výuky, ve škole se střídají po týdnech, aby se tak snížilo riziko nákazy covidem. „Periody, ve kterých jsou děti mimo školu, fungují něco jako kolektivní karanténa. Rotace by tím měly snížit reprodukční číslo, tedy zpomalit šíření viru v populaci i ve škole,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz dětský praktický lékař Daniel Dražan z České vakcinologické společnosti.

Vakcíny pro děti od 12 let budou podle něj registrovány v blízké době, možná ještě do léta. Očkování pro mladší by mohlo být dostupné příští rok.



Lidovky.cz: První kolo výsledků testování ve školách vyvolalo bouřlivé reakce dvojího typu: mezi dětmi není covid na jedné straně, antigenní testy nejsou spolehlivé, volá se po radikální nápravě na straně druhé. Co jsme se z výsledků dozvěděli podle vás?

Testování bylo provedeno bezprostředně po otevření škol. Bylo možné předpokládat, že procento pozitivity testů bude velmi nízké. Je pravděpodobné, že při PCR testu by byl počet zachycených pozitivit vyšší. Důležité bude vidět změnu tohoto čísla v čase a korelovat ho s šířením viru v celé populaci. Postupné otevření škol je velká zkouška. Pokud se podaří ji úspěšně zvládnout a udržet epidemii pod kontrolou i s otevřenými školami, získáváme naději, že se podaří otevřít i další běžné aktivity. Všichni věříme, že v dohledné době budeme moci sportovat, dojít si do kina nebo do divadla, na oběd nebo s kamarády na pivo.