Otevřít školy, či neotevřít? Maturanti žijí v nejistotě, spousta z nich může dostat zkoušku 'zadarmo'

Praha Širokou podporu našla petice za uzavření škol do konce června, během několika dnů ji podepsalo více než 80 tisíc lidí. Podle předsedy spolku Fórum rodičů Petra Chaluše byla 11. dubna odeslána na ministerstvo školství.

Signatáři v obavě ze zrychlení šíření koronavirové nákazy navrhují, aby výuka na dálku pokračovala až do prázdnin. Plány ministerstva počítají s otevřením škol zhruba v polovině května.

S obsahem petice souhlasí i náměstkyně plzeňského hejtmana Ivana Bartošová, podle níž by výjimku mohly tvořit poslední ročníky, které se připravují na maturitu, závěrečné zkoušky nebo přijímačky. Pro ně by mohla fungovat určitá omezená forma provozu, například pedagogické konzultace. Úplné otevření škol do konce června nedoporučují ani epidemiologové, žáci, které čeká nějaká zkouška, by však podle nich mohli mít přednost.

Letošní maturanti tak stále žijí v nejistotě. Podle toho, zda a kdy se školy otevřou, budou, či nebudou skládat zkoušku z dospělosti. Ta by se měla konat nejdříve tři týdny po otevření škol, nejpozději 30. června. Pokud se střední školy neotevřou do 1. června, maturitu by nahradil průměrný prospěch z posledních tří vysvědčení, uvádí narychlo přijatý zákon o „zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020“.

Žáci, kteří nebudou se známkou spokojeni, si ji mohou na svoji žádost opravit v následujícím zkušebním období. To vše platí i pro studenty přihlášené na jaře k opravnému termínu. Mnozí pedagogové to považují za nespravedlivé vůči studentům, kteří se na zkoušku již dlouho poctivě připravovali. Protestují proti tomu, že by maturitu mohlo získat až deset tisíc středoškoláků „zadarmo“.

Zákon prošel sněmovnou na konci března a nebylo nic platné, že část poslanců požadovala prodloužení maturitního termínu až na září. Nepomohly ani protesty odborníků, například ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 Galiny Jarolímkové. „Jednou z možností je všechny repetenty nechat skládat zkoušku v září, za stejných podmínek, jaké měli během předešlých termínů, kde neuspěli. Přijímací zkoušky na vysoké školy mohou skládat i bez maturity. Pokud uspějí, mohou dodat maturitní vysvědčení dodatečně,“ řekla pro Lidovky.cz.

„Ze svých bohatých poradenských zkušeností vím, že se jedná převážně o žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb, se sníženými intelektovými schopnostmi či ty, kteří se poctivě na zkoušky nepřipravili,“ napsala Jarolímková ministru školství Robertu Plagovi (ANO). V odpovědi ze 7. dubna mimo jiné stojí: „Všichni věříme, že se žáci v polovině května budou moci vrátit do školních lavic a že maturitní zkoušky proběhnou prezenční formou… Pokud by ani k 1. červnu 2020 nebylo možné, aby žáci byli osobně přítomni ve škole, zákon stanoví vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem. Jedná se o krajní řešení, nicméně ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k němu přistoupilo s ohledem na jistotu maturantů a jejich dalšího profesního života, ať už přijímacího řízení na vysoké školy, či návazností na trh práce bez rozdílu, zda se jedná o jejich první řádný, náhradní nebo opravný termín.“

„Žáků, kteří opakovaně neuspěli, je téměř deset tisíc. Nyní by mohla nastat situace, že získají maturitní vysvědčení vlastně podle známek z vysvědčení, které může být například z roku 2016. Je to nespravedlivé,“ myslí si ředitelka pražského Gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová.

Uváděný počet studentů vychází z údajů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Podle něj se k letošním maturitám přihlásilo 79 972 středoškoláků, z nich 8708 v opravném či náhradním termínu a 1435 v odloženém termínu.

„Nedokážu pochopit, jak by někdo chtěl dostat maturitu například z matematiky úplně zadarmo, když úspěšnost státní maturity z tohoto předmětu byla v některých letech velmi špatná. To samé bych mohla říct o chemii, biologii nebo i fyzice. Prostě o předmětech, kde člověk musí něco umět a znát a dá to hodně zabrat se vše naučit. Spousta žáků středních škol si myslí, že vysoká škola je jedna velká párty. O to větší dopad by na ně měly potom zkoušky na vysoké škole, kdyby se nemuseli na maturitu nic naučit,“ říká ze zkušenosti ředitelka pedagogicko-psychologické poradny a dodává: „Maturita je nejdůležitější zkouška v životě.“