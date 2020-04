Otevřou sběrny, železářství, opravny kol či hobby markety. Vláda chce odlehčit lidem před Velikonocemi

Praha Vláda od úterý umožní znovuotevření provozoven, které sbírají a vykupují suroviny včetně kompostáren, ve čtvrtek pak mohou otevřít hobby markety, prodejny stavebních výrobků, železářství a obchody a opravny jízdních kol.

Novinářům to po pondělním zasedání vlády řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Rozšíření výjimek v mimořádném opatření, kterým se zakazuje maloobchodní prodej kvůli zamezení šíření nového typu koronaviru, však doprovodí plošně přísnější požadavky na hygienu.

Ve všech otevřených provozovnách budou muset lidé dodržovat přísnější pravidla, dodal Havlíček. „Všichni zákazníci budou od čtvrtku muset být ve vzdálenosti dva metry od sebe, pokud se nejedná o rodinné příslušníky,“ uvedl. Blíž u sebe budou moci být také lidé, pokud některý z nich potřebuje podporu. Prodejny musí zajistit dezinfekční prostředky na ruce, u supermarketů bude nadále platit povinnost poskytovat jednorázové rukavice.

Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu avizoval, že by mohly ve čtvrtek otevřít také obchody s pracovními oděvy, dětským textilem, papírnictví či prodejny obuvi. Kabinet nakonec rozhodl, že před Velikonocemi otevře obchody, kde se prodávají potřeby k rekreaci. „Rozhodli jsme (u ostatních prodejen), že to necháme až na úterý, protože v pátek je den volna a nedávalo by to úplný smysl. Rozhodli jsme se, že vydržíme jednotky dnů, zatím uvolníme rekreaci a sport,“ vysvětlil Havlíček.

Rozhodnutí Havlíček zhodnotil tak, že kabinet sice rozvolňuje zákazy, ale zpřísňuje požadavky. „Musíme si uvědomit, že dostáváme mezi obyvatele, ale i do provozoven, o něco více lidí, tím pádem musíme být přísnější v hygieně,“ uvedl. Zákazníci by kvůli dvoumetrovým odstupům měli případně čekat ve zvláštních zónách před obchody, opět v požadovaných rozestupech.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že uvolňování musí postupovat obezřetně, hodnotit ho bude skupina epidemiologů při ministerstvu zdravotnictví. „Mezi kroky musí být určitá perioda, abychom byli schopni vyhodnotit dopady,“ uvedl. Kabinet chce po Velikonocích ohledně rozvolňování představit jasný plán, dodal.

Po celou dobu nouzového stavu mohou být otevřeny prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, optiky, zverimexy, trafiky, čerpací stanice, později dostaly výjimku také květinářství, galanterie, zámečnictví, prodejny zahradnických potřeb, opravny domácích spotřebičů, myčky aut, naposledy domácí potřeby nabízející ochranné pomůcky jako ústenky, rukavice nebo dezinfekce. Do stavebnin či hobby marketů je v současnosti umožněn vstup jen podnikatelům.