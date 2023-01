Volí se prezident, u místností čekaly fronty. Babiš už hlasoval pro sebe

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Za nejvážnější uchazeče jsou označováni bývalý velitel české armády a NATO Petr Pavel a předseda ANO a někdejší premiér Andrej Babiš. Ten z kandidátů odvolil jako první v Průhonicích. U hlasování ho doprovázela jeho rodina. „Koho jiného?“ reagoval Babiš na dotaz novinářů, koho volil. Několik lidí v jeho okolí skandovalo: „Generál, generál“.

Mezi favority patří také bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, které poslední průzkumy přisoudily třetí místo.

K jejich konkurentům se řadí poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, podnikatel Karel Diviš a bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima. Odborářský předák Josef Středula, který mezi favority nepatřil, v pondělí z voleb odstoupil.

Dalším politikem, který hlasoval mezi prvními, byl předseda SPD Tomio Okamura. Zopakoval svou nespokojenost s tím, jak byly vedeny předvolební debaty, kdy některé televize kandidáty rozdělily na favority a outsidery. Brzy poté odvolil také Zima.

Volit mohou všichni čeští občané, a to i prvovoliči, kteří 18. narozeniny oslaví teprve tuto sobotu. Volební místnosti mají ve veřejných budovách podle místa bydliště. Od volební komise příchozí volič dostává prázdnou obálku s úředním razítkem, do níž vloží hlasovací lístek preferovaného kandidáta bez písemných úprav.

Natržený nebo přeložený lístek nevadí

Případné přeložení nebo natržení lístku platnost hlasu neovlivní. Neplatné by byly jen ty oficiální lístky, které by byly přetržené nebo by nebyly vloženy do hlasovací obálky. Neplatným by byl hlas také v případě, pokud by v obálce byly lístky více kandidátů. Obálku s lístkem pak volič před komisí vhodí do volební schránky.

Hlasuje se v pátek v Česku do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Volební komisaři pak začnou sčítat hlasy v každém ze zhruba 15 tisíc okrsků.

Zatímco v Česku hlasování teprve začalo, na americkém kontinentu končí. Volební místnosti na ambasádách se tam kvůli časovému posunu otevřely už ve čtvrtek. Výsledky by měly být známy do sobotního večera. Pokud žádný kandidát v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postoupí spolu s dalším nejúspěšnějším do druhého kola. Toto finále by se uskutečnilo za dva týdny.

Spolu s prezidentskými volbami se v desítce obcí uskuteční místní referenda. Budou se konat v osmi krajích a také v pražských Řeporyjích. Většinou se týkají plánované výstavby, v Kladně bude předmětem referenda zákaz hazardu ve městě.

Češi v zahraničí už volí

Nového prezidenta začali jako první v zahraničí volit Češi žijící v Jižní Americe. První volební místnosti se otevřely ve čtvrtek ve 14:00 místního času (18:00 SEČ) v brazilských městech Sao Paulo a Brasília, v argentinském Buenos Aires a v Santiagu de Chile.

Po 20:00 SEČ se začalo volit i na východním pobřeží Spojených států, konkrétně ve Washingtonu a v New Yorku, a v kanadské Ottawě, o hodinu později také v Chicagu. V Severní a Jižní Americe hlasují čeští občané dnes a v pátek, oba dny od 14:00 do 21:00 místního času.

V New Yorku dnes na zahájení voleb v České národní budově na Manhattanu čekalo jen pár lidí, „největší nápor čekáme mezi čtvrtou a šestou, kdy lidem skončí pracovní povinnosti“, řekl generální konzul Arnošt Kareš.

Po 14:00 místního času (21:00 SEČ) začalo hlasování také ve volební místnosti na generálním konzulátu v Chicagu v americkém státě Illinois. Konzulát sdělil, že má na zvláštním seznamu zapsaných 317 voličů, z nichž byl čtyřem vydán, vzhledem k jejich cestě do ČR, voličský průkaz.

Z celkových 14 370 občanů, kteří se ve světě registrovali ve zvláštních voličských seznamech k volbě prezidenta v zahraničí, představují voliči v zemích Latinské Ameriky podle Černínského paláce necelá čtyři procenta.

K prvním přímým volbám prezidenta ČR se v roce 2013 v cizině přihlásilo na 7 200 voličů, v předchozích volbách v roce 2018 jich bylo v registračních seznamech zhruba 9 tisíc a letos se registrovalo do těchto voličských seznamů po celém světě 14 370 občanů ČR. Před pěti lety v zahraničí v prvním kole hlasovalo asi 8 900 lidí a ve druhém 10 700 voličů.