V rámci zahájení tradičního folklorního festivalu měl ministr říci pár slov. Moc prostoru však nedostal. Jeho projev prakticky ihned přerušil hlasitý odpor publika. „Fuj!“ ozývalo se z davu, zatímco jiní bučeli a pískali. Část lidí reagovala potleskem.
Klempíř se navzdory reakcím snažil v projevu pokračovat. „Nevadí, co si o mně myslíte,“ řekl s tím, že si na něj mnozí udělali „razantní“ názor z médií. Připomněl význam folklorního festivalu a ujistil organizátory i účastníky, že ministerstvo kultury bude akci podporovat i nadále.
„Folklor a národní vlna, se kterou my pojedeme, je nekonečná. A vy, ať chcete, nebo ne, budete mít naši podporu,“ řekl na závěr svého vystoupení na nejstarším a nejrozsáhlejším folklorním festivalu světa.
Klempíř se k incidentu v sobotu vyjádřil pro iDNES.cz. Uvedl, že ho nepřekvapil samotný nesouhlas, ale forma, jakou jej část publika vyjádřila. „Mladí lidé z celého světa přijeli do Strážnice představit to nejlepší ze své lidové kultury. Místní publikum však mělo svoji vlastní kulturu. Mou zdravici provázelo bučení, hvízdání, vulgarity a nenávist,“ sdělil.
Dodal, že podle něj takové chování neodpovídá duchu folklorního festivalu. „Co je vám platné obklopit se krásnými kroji, hudbou a tancem, když jste sami v zajetí buranství, sprostoty a zášti,“ reagoval ministr na dotaz iDNES.cz.
Klempíř se v posledních týdnech stal terčem kritiky nejen kvůli návrhu změny financování veřejnoprávních médií. Opozice i část veřejnosti ministra kritizují také kvůli jeho minulosti.
Naposledy se do něj ostře pustil spoluzakladatel organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný na předávání cen Podcast roku. Kvůli jeho spolupráci s StB ho označil za „estébáckou špínu“. Klempíř tehdy v reakci pro iDNES.cz uvedl, že „nemá čas zabývat se člověkem, který se vyjadřuje jako dobytek“.
Změny kvůli počasí
Festivalu na jižní Moravě, jehož organizátorem je Národní ústav lidové kultury, se pravidelně účastní kolem 30 tisíc lidí. Letos se však vzhledem k očekávaným extrémním teplotám každoroční program změní.
Slavnosti přijdou o tradiční sobotní průvod městem, který bývá jedním z vrcholů strážnického festivalu. V průvodu chodí stovky krojovaných a přihlížejí mu tisíce lidí.
Pořadatelé nejdřív rozhodli o zkrácení průvodu asi o třetinu, v pátek však s ohledem na předpověď počasí oznámili, že se neuskuteční ani průvod, ani související program na náměstí. Zrušili také nedělní program Tance s přáteli v amfiteátru Zámek. Některé další programy pořadatelé přesunuli ze skanzenu do kulturního domu, jiné z Bludníku do amfiteátru Zahrada.