Baletní mistr Jiří Bubeníček nastoupil ke Klempířovi. Působí jako náměstek za SPD

  12:24aktualizováno  12:24
Náměstkem ministra kultury za SPD se od 4. května stal bývalý baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček. Obsadil poslední volné místo politického náměstka, politické vedení úřadu je tak nyní kompletní. Upozornil na to server iRozhlas.cz. Bubeníčkovo jméno je už uvedeno také na webu ministerstva.
Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády (2. dubna 2026)
Náměstky na ministerstvu kultury se už dříve stali Kateřina Pešatová (za ANO) a Adam Gody Kocián (Motoristé).

Jiří Bubeníček patří mezi nejrespektovanější osobnosti tanečního světa, je autorem mnoha choreografií a držitelem řady prestižních ocenění, včetně ceny Benois de la Danse považované za tanečního Oscara.

Jiří Bubeníček má dvojče, bratra Ottu, který byl rovněž tanečníkem. Oba působili na baletních scénách v Německu, kariéru tanečníků ukončili v roce 2016, dál se poté věnovali choreografii. Jiří Bubeníček v minulých letech dělal choreografii například pro inscenaci Národního divadla Brno Cyrano z Bergeracu. Podle serveru se dosud politicky neangažoval.

