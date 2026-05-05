Náměstky na ministerstvu kultury se už dříve stali Kateřina Pešatová (za ANO) a Adam Gody Kocián (Motoristé).
Jiří Bubeníček patří mezi nejrespektovanější osobnosti tanečního světa, je autorem mnoha choreografií a držitelem řady prestižních ocenění, včetně ceny Benois de la Danse považované za tanečního Oscara.
Jiří Bubeníček má dvojče, bratra Ottu, který byl rovněž tanečníkem. Oba působili na baletních scénách v Německu, kariéru tanečníků ukončili v roce 2016, dál se poté věnovali choreografii. Jiří Bubeníček v minulých letech dělal choreografii například pro inscenaci Národního divadla Brno Cyrano z Bergeracu. Podle serveru se dosud politicky neangažoval.