„I přestože chlapec snědl jen menší část houby, udělalo se mu nevolno a zvracel. Zdravotník na táboře mu podal černé uhlí a zavolal 155,“ sdělili letečtí záchranáři na Facebooku, kteří dítě přepravili na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice.
Posle serveru Novinky.cz bylo chlapci třináct let. Případem se zabývají policisté.
Zdravotníci apelují, aby lidé nesbírali ani nejedli houby, které neznají. Kvůli otravě se aktuálně léčí v pražském IKEMu také muž, který si spletl bedlu s jedovatou muchomůrkou zelenou. Jeho stav se v nemocnici sice zlepšil, otravu ale odnesla jeho játra.