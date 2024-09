VIDEO: Velký hazard. Muž v Otrokovicích skočil z mostu do rozvodněné řeky

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Na záběru, který zveřejnila facebooková skupina Otrokovice, je vidět, jak se muž oblečený pouze v šortkách rozběhne, přeskočí zábradlí lávky a dopadne do řeky. V proudu pak po několika desítkách metrů doplave ke břehu a z vody vyleze.

K videu byl popisek „Otrokovice nejsou jen obyčejné město. Otrokovice jsou životní styl.“

Lidé v komentářích však toto jednání odsoudili. „Jako by hasiči chudáci neměli dost práce,“ stálo v jednom z nich. „Absolutní sobec, kdyby se topil, je to práce navíc pro lidi, co čtyři dny neví kam první skočit,“ psalo se v dalším.

Riskantní počínání odsoudili také hasiči i policisté. „V žádném případě by lidé nic takového neměli dělat,“ zdůraznila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. „V případě řeky se silným proudem je jednak v ohrožení ten, kdo tam skočí, ale také případně pro zasahující hasiče,“ doplnila.

Za riskantní a nesmyslné to označuje i policie.

„V posledních dnech se setkáváme se třemi typy lidí. Těmi, co o něco přišli. Těmi, co těm prvním nezištně či z titulu své profese pomáhají. Těmi, co skáčou do rozvodněné řeky z mostu, sjíždí na paddleboardu Vltavu anebo trénují ve svém kajaku jízdu na divoké řece,“ reagovala policie na síti X. „Těm prvním chceme vzkázat: Držte se, jste silní a zvládnete to. Těm druhým tisíckrát děkujeme. No a ty třetí upřímně litujeme a přejeme jim, aby se jim dostalo odborné pomoci.“

Skokan nakonec ještě v neděli sám kontaktovat policii. „Zavolal a sám uznal, že udělal hloupost,“ informovala zlínská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Podle ní policisté ještě muže vyslechnou. Mohl se dopustit přestupku proti zákonu o vnitrozemské plavbě. V tomto případě by tento případ policisté podstoupili k dořešení Státní plavební správě.

K události došlo v době, kdy se policisté ve Zlínském kraji zabývají případem muže, který v sobotu na Uherskohradišťsku spadl do rozvodněného potoka, policie jej dosud nenašla.

V Praze si zase v neděli šel muž zaplavat do Vltavy a musely jej zachraňovat desítky lidí. Ministr vnitra Vít Rakušan v reakci vyzval lidi, aby byli ohleduplní a nepřidělávali hasičům práci.

„Složky integrovaného záchranného systému mají plné ruce práce i bez těch, kdo riskují úplně zbytečně. Pokud hasiče, policisty nebo záchranáře zaměstnáte vlastním furiantstvím, budou zoufale chybět jinde,“ napsal ministr na síti X.