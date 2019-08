Ovčáček chystá ‚laskavou‘ talkshow. Od konce srpna poběží na Barrandově, prezident proti tomu nic nemá

Praha Vedoucí tiskového odboru Pražského hradu Jiří Ovčáček bude mít od konce srpna vlastní televizní pořad na kanálu TV Barrandov. Prezident Zeman proti tomu údajně nic nenamítá. Do Talk show Jiřího Ovčáčka si bude moderátor zvát hosty z oblastí mimo politiku.

„S premiérou tohoto pořadu vyjdeme se startem podzimního programového schématu, tedy poslední týden v srpnu,“ uvedla mluvčí TV Barrandov Marie Opálková. „Je to skvělý nápad a pro mě obrovská výzva, a hlavně náročná zkouška. Chci nabídnout divákům pořad s úsměvem, laskavý, odlehčený a bez smrtelně vážné politiky. A především, bude to pořad o zajímavých hostech, nikoliv o Ovčáčkovi,“ sdělil mluvčí Parlamentním listům. Jména prvních hostů prozradit nechtěl, v žertu ale naznačil, že by mohl přijít i prezident.

Ovčáček se bude na obrazovce objevovat každý týden. Pořad by se měl předtáčet podle časových možností mluvčího. Čas by Ovčáček měl mít i díky přijetí nového kolegy, který převzal část komunikace s médii. Ovčáčkův nadřízený, prezident Miloš Zeman, s jeho účastí v pořadu prý souhlasí.

Studio, do něhož si bude Jiří Ovčáček zvát hosty.

Ovčáček dřív připustil možnost, že vstoupí do politiky, „Jestli na podzim sáhnou k násilným protestům, provedu mocnou pomstu. Oznámím vstup do aktivní politiky po ukončení mandátu pana prezidenta v roce 2023. A možná i dříve,“ napsal na Facebook Ovčáček po demonstraci na Letné, které se v červnu účastnilo 250 tisíc lidí.

Je možné, že si tímto způsobem chystá pole pro vstup do politiky. Podle mediálního analytika Jana Jiráka je trend poslední doby sbližování politiky a zábavy. „Když někde mohou mít herce či moderátora prezidentem, nemělo by nás překvapit, že u nás může být prezidentský mluvčí televizním moderátorem,“ řekl pro iDnes.cz Jirák.