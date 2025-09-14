Tři české vrtulníky dorazí do Polska v řádu hodin, oznámila Černochová

Polsko v sobotu s pomocí NATO nasadilo vrtulníky a bojové letouny na východě země a uzavřelo vzdušný prostor nad letištěm v Lublinu kvůli preventivní operaci, jejímž důvodem byla hrozba ruských dronů nad Ukrajinou poblíž polských hranic.
Česká republika již dříve uvedla, že je připravena poslat na pomoc Polsku vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. „Bude to v řádech hodin,“ uvedla v neděli Černochová.
Roli bude hrát také počasí, doplnila Černochová s tím, že vrtulníky budou operovat v řádu dnů. Z bezpečnostních důvodů nechtěla specifikovat, kdy vrtulníky dosáhnou území Polska.
Černochová pokračovala, že Česká republika dříve působila v rámci východního mandátu již v Lotyšsku, Litvě a na Slovensku. Maximální počet vojáků, které může Česko v rámci tohoto mandátu vyslat, je podle ní 150.
„Mandát je tím mandátem, který už schvalovala Poslanecká sněmovna někdy loni a který máme až do roku 2026. V tuto chvíli je to posílení východního křídla v rámci předsunuté přítomnosti,“ poznamenala Černochová.
„My jsme ten mandát schválili,“ reagoval místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček. „Tu situace je potřeba řešit nějak racionálně, inteligentně, v klidu,“ uvedl. „Pomáhat Polákům je rozhodně v pořádku, jsou to naši sousedé,“ řekl europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!). Kdo podle něj ohrozí Evropu, ohrožuje ji jako celek.
Podle Dostála je dobrou zprávou to, že za 5 dní od narušení polského vzdušného prostoru nedošlo k eskalaci konfliktu.
„Opět se vyrojila armáda ruských trollů, kteří říkají, že drony možná ruské nebyly,“ řekl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. To tvrdil i Dostál, na jehož slova Černochová reagovala: „Nechává vás v klidu, že Rusko a Bělorusko pořádá nedaleko hranic našich sousedů výcvik taktických jaderných zbraní?“ ptala se. „Vy tady jenom tlumočíte něco, co jste možná slyšeli v Kremlu,“ doplnila.
Prezident USA požaduje nezávislost na ruských nerostných surovinách. To podle Vondráčka však není reálné, a to z důvodu dlouhodobosti kontraktů.