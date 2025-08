Policii k domu zavolal jeden z občanů, který uviděl policejní hlídku jet po ulici. „Řekl nám, že se v jednom z domu nachází podezřelý muž,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Když hlídka dorazila na místo, uviděla vysklený otvor kolem vstupních dveří, jako by šlo o průstřel zbraní. Policisté si proto na místo zavolali posily a společně pak vnikli do domu.

V horním patře pak skutečně našli na chodbě muže, který se zabarikádoval botníky a dalším věcmi, které v domě nalezl. Policistům kladl odpor, vůbec nespolupracoval. U sebe měl navíc paralyzér a také plynovou zbraň. Nakonec se ho ale policistům podařilo zpacifikovat.

„Po ošetření muže jsme jej za doprovodu policie převezli do nemocnice,“ doplnila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Policisté nyní vyšetřují, co se na místě stalo a co celému incidentu předcházelo.

Mluví se o nezvládnutém rozchodu

Podle starosty brněnské části Židenice Petra Kunce (nez.) šlo o konflikt v městském bytovém domě. „Včera se nám ozvala paní, že se rozešla se svým přítelem a že on v reakci na to postříkal vulgárními nápisy směrem k ní výtah a také prostranství před domem. Dneska to nejspíš vyvrcholilo,“ přiblížil v pátek iDNES.cz starosta.

Podle něj muž nebyl nájemníkem města, ani neví o tom, že by byl nějakou problémovou figurkou v této části Brna. „Problémy nebyly ani s nájemnicí, která se s ním rozešla,“ dodal.