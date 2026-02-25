Agresor z Havířova se zastřelil sám, motiv policie stále zjišťuje

  13:15
Agresivní muž, který v úterý v Havířově ohrožoval střelnou zbraní lidi ve večerce, poté se zabarikádoval v bytě a při přestřelce zranil policistu, se zabil sám. Střelil se do hlavy šestirannou zbraní, informovala dneska policie. Motiv útočníkova jednání zatím policisté neznají a dál jej zjišťují.
Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů zabarikádoval ozbrojený muž. (24. 2. 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...
Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...
Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...
Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...
13 fotografií

Stejně tak policie zjišťuje, jestli byl muž pod vlivem drog či alkoholu.

Policisté zasahovali v ulici Jana Wericha v centru Havířova v úterý odpoledne. Šestapadesátiletý muž zde nejprve při konfliktu ohrožoval pistolí lidi ve večerce. Když policie přijela na místo, snažila se muže přesvědčit, aby svého nebezpečného jednání zanechal.

Muž však neuposlechl ani po varovném výstřelu do vzduchu, vběhl do domu a ukryl se ve svém bytě. „Policisté jej následovali a na místo přivolali zásahovou jednotku. Mezitím byt hlídali,“ popsal dění krajský policejní ředitel Tomáš Kužel.

24. února 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Poté, co z bytu propustil ženu, která tam s ním byla, agresor na policisty vystřelil a jednoho z nich trefil do dolní končetiny.

Policisté střelbu opětovali, při dalším pokusu o kontaktování vyjednavačem už muž nereagoval. „Zásahová jednotka vnikla do bytu, kde našla muže bez známek života. Přivolaný lékař pak konstatoval smrt,“ doplnil Kužel.

Byla nařízena soudní pitva. Muž je podezřelý z pokusu o vraždu, případ bude ale kvůli jeho smrti odložen. Zbraň měl muž podle prvotních informací legálně.

Zraněného policistu projektil zasáhl do stehna a byl mimo ohrožení života převezen do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde ho lékaři operovali.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.