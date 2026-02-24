Policejní manévry v Havířově, nebezpečný ozbrojený muž se zabarikádoval v bytě

Podle dostupných informací policie zasahuje proti ozbrojenému muži, jenž se zabarikádoval v jednom z bytů.
O zásahu informovala mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. Blíže ale nechtěla okolnosti události komentovat.
Podrobnosti připravujeme.
Muž se zabarikádoval v jednom z domů v ulici Jana Wericha takřka v centru Havířova.
