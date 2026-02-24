Policejní manévry v Havířově, nebezpečný ozbrojený muž se zabarikádoval v bytě

Policie v úterý odpoledne zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, informovala o tom na síti X. Podle důvěryhodného zdroje iDNES.cz je na místě nebezpečný ozbrojený muž. Do akce je povolána policejní zásahová jednotka. Ulice a okolí včetně vnitrobloků jsou uzavřeny.
Podle dostupných informací policie zasahuje proti ozbrojenému muži, jenž se zabarikádoval v jednom z bytů.

O zásahu informovala mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. Blíže ale nechtěla okolnosti události komentovat.

Podrobnosti připravujeme.

Muž se zabarikádoval v jednom z domů v ulici Jana Wericha takřka v centru Havířova.

