Označení důchodová reforma je zprofanované, tvrdí Maláčová. Nechce ,velký třesk‘ , ale postupné kroky

PRAHA Sněmovní sociální výbor vyzval novou důchodovou komisi, aby se zaměřila hlavně na příjmy systému penzí. Měla by předložit návrh opatření k dlouhodobé udržitelnosti důchodové soustavy v Česku. Usnesli se na tom členové výboru poté, co jim ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) odborný tým pro spravedlivé důchody představila. Především zástupci opozičních stran nebyli se zadáním týmu spokojeni.

Nová důchodová komise by se měla věnovat problému nižších penzí žen a dřívějším penzím pro náročné profese. Poté by se mohla zaměřit na příjmy a nastavení pozůstalostních důchodů. Podle některých členů výboru jsou to jen kosmetické úpravy a podstatné je zajistit udržitelnost systému i pro příští generace seniorů. Usnesení s výzvou k přípravě návrhu k zajištění udržitelných penzí, v němž se výslovně zmiňuje tým „pro důchodovou reformu“, navrhla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Hlasovalo pro něj 12 ze 16 poslanců. Zdrželi se zákonodárci ČSSD a KSČM.



Resort práce spočítal, že systém penzí by se beze změn mohl propadnout do výrazného deficitu po nástupu silné generace 70. let do důchodu. Při zmrazení důchodového věku na 65 letech by schodek mohl v roce 2060 činit 3,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP). V dnešních částkách by tak výdaje převýšily příjmy asi o 172 miliard korun. K podobným závěrům dospělo ve svých propočtech i ministerstvo financí či Národní rozpočtová rada. Ta si za to vysloužila ostrou kritiku od premiéra Andreje Babiše (ANO) i odborů či zaměstnavatelů. Výsledky označili za strašení.

Maláčová se brání tomu, aby komise řešila „důchodovou reformu“. Podle ní je slovní spojení zprofanované. „Náš důchodový systém potřebuje být modernizován postupnými kroky, ne velkým třeskem. Proto nepoužíváme pojem reforma,“ uvedla. Podle ní si každý pod reformou představuje něco jiného podle svého přesvědčení, potřeba je napravit hlavně nespravedlnosti v systému. Maláčová zdůraznila, že klíčová je dohoda na řešení.

Opozice po důchodové reformě volá

Po důchodové reformě naopak volají zástupci opozičních stran. „Jsem překvapena tím, že paní ministryně říká, že komise nechce řešit důchodovou reformu, když v programovém prohlášení vlády, které je sedm měsíců staré, to patří mezi strategické směry a píše se o reformě hned na začátku,“ uvedla Pekarová Adamová. Dodala, že pokud Česko nebude mít peníze na penze, může být narovnání nespravedlností všem „ukradené“.



Podle poslankyně ODS Veroniky Vrecionové je reforma potřeba a řešení nižších penzí žen, pozůstalostních důchodů a dřívějších penzí náročných profesí ji nepředstavují. Její stranický kolega Jan Bauer míní, že by mladá generace měla slyšet o důchodovém systému „férovou pravdu, ne milosrdnou lež“. Propočty rozpočtové rady a resortů nepovažují za strašení ani poslanci ANO Alena Pastuchová a Aleš Juchelka. I podle komunistky Hany Aulické Jírovcové je nutné zabývat se příjmy systému, základní podmínkou pro KSČM je ale zachování průběžného pilíře. Lidovecká poslankyně Pavla Golasowská míní, že rodiny by si rády na stáří spořily, nemají ale z čeho.

Komise má 44 členů. Tvoří ji zástupci poslaneckých a senátních klubů, úřadu vlády, ministerstev, univerzit, odborů, zaměstnavatelů či neziskových organizací. První zasedání by se mělo konat 22. února.

Podle Maláčové by se místopředsedy komise mohli stát zástupci ministerstva financí a úřadu vlády. Resort financí v týmu zastupuje šéfka odboru financování kapitol státního rozpočtu Marie Bílková, která byla před pár lety generální ředitelkou úřadu práce a loni krátkou dobu politickou náměstkyní exministryně práce Jaroslavy Němcové (ANO). Úřad vlády do komise vyslal premiérova poradce Viléma Kahouna, který byl politickým náměstkem Němcové a v minulosti řídil Českou správu sociálního zabezpečení.