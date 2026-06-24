Střelec na sídlišti v Ostravě zranil ženu. Je v ohrožení života, policie zasahuje

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  10:22aktualizováno  10:40
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V Ostravě-Zábřehu zasahují policisté kvůli nahlášenému ozbrojenému muži. (24. června 2026) | foto: Policie ČR

Policie v Ostravě-Zábřehu zasahuje proti střelci, který na tamním sídlišti vystřelil a zranil ženu. Tu záchranáři převezli do nemocnice v ohrožení života. Policisté do akce nasadili všechny dostupné síly a prostředky a zabezpečili okolí místa.

„V Ostravě Zábřehu jsme přijali opatření proti muži, který má být ozbrojen. Zajistili jsme bezpečný perimetr a na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečí pro veřejnost,“ uvedla Policie ČR na síti X.

O chvíli později informovala, že muž postřelil ženu. „Postřelená žena byla předána do rukou zdravotnických záchranářů,“ sdělila pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Michalíková.

V Ostravě-Zábřehu zasahují policisté kvůli nahlášenému ozbrojenému muži. (24. června 2026)

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„Pacientku v ohrožení života se střelným poraněním v oblasti trupu jsme vezli na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice,“ upřesnil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl s tím, že žena byla během převozu při vědomí.

Incident se stal v ulici Zimmlerova. Policie poslala obyvatelům lokality v okruhu 500 metrů informativní SMS s bezpečnostními pokyny. Nemají vycházet z domu, nechodit na balkon a nepřibližovat se k oknům.

Jednotky provádějí nezbytné kroky k zajištění bezpečí veřejnosti, ujišťují policisté.

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Témata: Zábřeh, Ostrava

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