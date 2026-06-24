Střelec na sídlišti v Ostravě zranil ženu. Je v ohrožení života, policie zasahuje

„V Ostravě Zábřehu jsme přijali opatření proti muži, který má být ozbrojen. Zajistili jsme bezpečný perimetr a na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečí pro veřejnost,“ uvedla Policie ČR na síti X.
O chvíli později informovala, že muž postřelil ženu. „Postřelená žena byla předána do rukou zdravotnických záchranářů,“ sdělila pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Michalíková.
„Pacientku v ohrožení života se střelným poraněním v oblasti trupu jsme vezli na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice,“ upřesnil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl s tím, že žena byla během převozu při vědomí.
Incident se stal v ulici Zimmlerova. Policie poslala obyvatelům lokality v okruhu 500 metrů informativní SMS s bezpečnostními pokyny. Nemají vycházet z domu, nechodit na balkon a nepřibližovat se k oknům.
Jednotky provádějí nezbytné kroky k zajištění bezpečí veřejnosti, ujišťují policisté.
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