Střelba v pražské Hostivaři. Na ulici ležela zavražděná žena, muž je v kritickém stavu

Autor:
  11:02aktualizováno  11:22
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Policisté vyjížděli k nahlášené střelbě v Herbenově ulici v Praze 10. Na ulici našli mrtvého člověka, další je zraněný. Podle detektivů šlo zřejmě o vraždu a pokus o sebevraždu bývalých rodinných příslušníků. Nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Oznámení o střelbě policisté prověřovali v pražské Herbenově ulici. Později uvedli, že na ulici našli jednoho mrtvého a jednoho zraněného člověka a že po pachateli pátrá.

Nicméně se ukázalo, že šlo zřejmě o vraždu a sebevraždu bývalých rodinných příslušníků.

Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka, další je zraněný. (15. července 2026)
Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka, další je zraněný. (15. července 2026)
Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka, další je zraněný. (15. července 2026)
Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka, další je zraněný. (15. července 2026)
16 fotografií

„Detektivové dle prvotního šetření zjistili, že se s největší pravděpodobností jedná o vraždu ženy (1975) a pokus sebevraždy muže (1971). Jednalo se o bývalé rodinné příslušníky. Nikomu tedy nehrozí již žádné další nebezpečí,“ uklidnili policisté.

Záchranka na místo vyslala dvě posádky, další dvě posádky s lékařem a inspektora. Do péče jsme převzal dva pacienty se závažnými poraněními, u obou jsme provedli asistovanou resuscitaci,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.

„Jeden z pacientů svým zraněním podlehl, druhého jsme v kritickém stavu převezli do traumacentra,“ dodal.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.