Policie přijala výhrůžku jedné z pražských škol, kterou pachatel zaslal prostřednictvím informačního systému Bakaláři. „Aktivovány byly prvosledové hlídky a skupina zaměřená na problematiku radikalizace,“ uvedla policie na Facebooku s tím, že přijala opatření pro zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců.
Kriminalisté následně vypátrali studenta, skrze jehož účet byla zpráva odeslána. Pachatelovi se zjevně podle prvotních zjištění podařilo prolomit zabezpečení účtu. „Jedná se již o druhý obdobný případ, který v současné době řešíme,“ doplnila policie.
Kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestných činů neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací, nebezpečného vyhrožování a šíření poplašné zprávy.
Policie vyzývá všechny uživatele systému Bakaláři, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů a přihlašovací údaje nikomu nesdělovali. Zabezpečení mohou zvýšit použitím silného a jedinečného heslo.