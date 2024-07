Válkův plán: pacienta pošle do „eldéenky“ i přímo praktik. Lékaři hodnotí novelu rozporuplně

Praxe, kdy se mohou pacienti dostat do léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) jenom po pobytu v nemocnici, by měla skončit. Nově je do „ldéenky“ bude moci poslat i praktik či jiný ambulantní specialista. V novele zákona o zdravotních službách to navrhuje ministerstvo zdravotnictví, jemuž šéfuje Vlastimil Válek. Jako důvod uvádí to, že současné služby domácí péče zdaleka nestačí.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit