Na pole u letiště Točná spadlo ultralehké letadlo, dva lidé nepřežili

  17:29aktualizováno  17:29
Soukromé ultralehké letadlo spadlo v úterý po šestnácté hodině do pole u pražského letiště Točná. Nehoda má tragické následky. Na palubě byli dva lidé, ani jeden nehodu nepřežil, uvedli policisté na síti X. Na místě společně s nimi zasahují také pražští hasiči a zdravotničtí záchranáři. Okolnostmi pádu se budou nyní zabývat kriminalisté společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví.

Nehoda se stala krátce po 16:00. „K případu byl okamžitě vyslán inspektor, posádka záchranářů a posádka s lékařem. Na místě byly nalezeny dvě osoby se zraněními neslučitelnými se životem. Lékař konstatoval smrt a na místo byl povolán koroner,“ uvedla pražská záchranka na síti X.

„K nahlášenému pádu ultralehkého letadla byly vyslány čtyři jednotky hasičů. Po příjezdu na místo byl pád letadla potvrzen a jednotky provedly uhašení hořících částí letadla,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Na místě zůstávají hasiči z Modřan a budou dále asistovat policii, dodal.

Letiště Točná je neveřejné vnitrostátní letiště ležící na katastru městské části Praha 12. Zástupce letiště ČTK řekl, že havarované letadlo nebylo jejich.

V roce 2008 letiště koupila firma Letecké muzeum Točná, jejímž vlastníkem je majitel portálu Seznam.cz Ivo Lukačovič. Letiště funguje jako muzeum letuschopných historických letadel, které společně připomínají historii státu, leteckých osobností a leteckého průmyslu.

