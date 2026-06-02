Nehoda se stala krátce po 16:00. „K případu byl okamžitě vyslán inspektor, posádka záchranářů a posádka s lékařem. Na místě byly nalezeny dvě osoby se zraněními neslučitelnými se životem. Lékař konstatoval smrt a na místo byl povolán koroner,“ uvedla pražská záchranka na síti X.
„K nahlášenému pádu ultralehkého letadla byly vyslány čtyři jednotky hasičů. Po příjezdu na místo byl pád letadla potvrzen a jednotky provedly uhašení hořících částí letadla,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Na místě zůstávají hasiči z Modřan a budou dále asistovat policii, dodal.
Letiště Točná je neveřejné vnitrostátní letiště ležící na katastru městské části Praha 12. Zástupce letiště ČTK řekl, že havarované letadlo nebylo jejich.
V roce 2008 letiště koupila firma Letecké muzeum Točná, jejímž vlastníkem je majitel portálu Seznam.cz Ivo Lukačovič. Letiště funguje jako muzeum letuschopných historických letadel, které společně připomínají historii státu, leteckých osobností a leteckého průmyslu.