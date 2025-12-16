Tragédie v Kadani. Z paneláku vypadl mladistvý a zemřel

Policisté vyšetřují pád člověka z vyššího patra domu na panelovém sídlišti v Kadani na Chomutovsku. Mladistvý po pádu z výšky dnes dopoledne zemřel. Uvedla to mluvčí policie Miroslava Glogovská.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Policisté věk ani pohlaví mrtvého neuvedli, podle informací deníku Blesk však šlo o mladistvého teenagerovského věku. „Okolnostmi celé události se kriminalisté zabývají,“ uvedla mluvčí.

„Mladistvá osoba spadla z balkonu v mezipatře. Konkrétně se jednalo o mezistupeň mezi šestým a sedmým poschodím,“ dodala Glogovská na dotaz iDNES.cz.

Město Kadaň, kde došlo k pádu mladistvého

