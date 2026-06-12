Část linky metra C nejezdí, na Florenci spadl muž do kolejiště

„Pád muže pod projíždějící soupravu metra na Florenci zastavil provoz mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání,“ řekl mluvčí policie. Vyjela tam posádka záchranářů, lékař a inspektor, doplnil mluvčí záchranářů Karel Kirs. Další informace zatím neměl.
K nehodě ve stanici metra došlo krátce před půl pátou odpoledne.
Provoz linky C v úseku Nádraží Holešovice - Letňany a Pražského povstání - Háje je zachován. V úseku Nádraží Holešovice - Pražského povstání je zavedena náhradní autobusová doprava XC.
V úseku Nádraží Holešovice - Pražského povstání mohou nyní cestující využít náhradní autobusovou dopravu XC. Zastávka XC Florenc je obousměrně zřízena v ulici Wilsonova.