Část linky metra C nejezdí, na Florenci spadl muž do kolejiště

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  16:55aktualizováno  17:08
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Pád muže do kolejiště ve stanici Florenc v pátek odpoledne zastavil provoz metra linky C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. O nehodě informoval web dopravce a potvrdil ji také policejní mluvčí Jan Rybanský. Pražský dopravní podnik zavedl v daném úseku náhradní autobusovou dopravu, vyplývá z informací na jeho webu.

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Pád muže pod projíždějící soupravu metra na Florenci zastavil provoz mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání,“ řekl mluvčí policie. Vyjela tam posádka záchranářů, lékař a inspektor, doplnil mluvčí záchranářů Karel Kirs. Další informace zatím neměl.

K nehodě ve stanici metra došlo krátce před půl pátou odpoledne.

Provoz linky C v úseku Nádraží Holešovice - Letňany a Pražského povstání - Háje je zachován. V úseku Nádraží Holešovice - Pražského povstání je zavedena náhradní autobusová doprava XC.

V úseku Nádraží Holešovice - Pražského povstání mohou nyní cestující využít náhradní autobusovou dopravu XC. Zastávka XC Florenc je obousměrně zřízena v ulici Wilsonova.

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Témata: Florenc, metro C

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