Při nehodě, která se stala 23. července, zemřela vojákyně z náměšťské vrtulníkové základny, další čtyři vojáci byli zraněni.
„Vojenská policie ve věci zahájila úkony trestního řízení a věc prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti,“ uvedla pro Seznam Zprávymluvčí vojenské policie Hájková bez dalších podrobností.
Podle trestního zákoníku hrozí za tento čin v případě prokázání viny odnětí svobody na tři až deset let.
Vrtulník americké výroby s pěti vojáky na palubě se zřítil při přistávání během návratu z rutinního výcvikového letu, podle prvních informací spadl z výšky zhruba padesát metrů. Případ vyšetřuje Vojenská policie, okolnosti neštěstí se zabývá i komise ministerstva obrany.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) krátce po nehodě řekl, že příčiny nelze předjímat. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper včetně strojů, které pomáhaly při ochraně polského vzdušného prostoru.
Obětí nehody byla příslušnice 22. vrtulníkové základny vzdušných sil v Náměšti. Záchranáři přepravili po nehodě také tři vojáky se středně těžkými zraněními do nemocnic v Brně, jednoho s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě. Lékaři ošetřili i několik lidí, kteří se na zemi při hašení stroje nadýchali kouře.
Armáda provozuje na náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, poslední dva stroje dorazily do Česka předloni v červnu.
Odborníci z USA, odkud vrtulníky pocházejí, do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení venomů podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr Lubomír Metnar (za ANO).
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23. července 2026