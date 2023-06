Spadl hned, když jsme nastoupili, popsala žena zřícení výtahu na Bulovce

Co se stane při přetížení výtahu? Výtahy jsou vybaveny řadou bezpečnostních zařízení a prvků, které slouží zejména k ochraně pasažérů. To se týká i přetížení výtahu. Pokud je váha kabiny vyšší než stanovená hodnota, výtah odpojí ovládací prvky a není ho možné uvést do provozu. Při přetížení kabiny u nových výtahů dojde k upozornění na displeji. Pokud uživatel nesníží zátěž v kabině či nevystoupí někdo z cestujících, aby celková zátěž nepřekročila nosnost uvedenou na štítku v kabině, tak by se měl přestat pohybovat. U starších typů pak může dojít k pomalejšímu rozjezdu, tvrdšímu dojezdu, nebo dokonce k zastavení mezi stanicemi. V některých případech je možná jen jízda dolů a nebo se po přetížení již nerozjedou vůbec. Zdroj: Výtahy VOTO