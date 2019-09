Pády lidí do kolejiště zastavily provoz pražského metra. Doprava na lince C již byla obnovena

PRAHA Provoz pražského metra na lince C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání dnes zhruba na hodinu zastavil člověk, který kolem 14:15 spadl na Florenci pod vlak. Kvůli dalšímu pádu do kolejiště ve stanici Bořislavka nadále nejezdí metro na lince A mezi Dejvickou a Nemocnicí Motol. Cestující tam mohou využít náhradní autobusovou dopravu. Vyplývá to z informací dopravního podniku na webu a Pražské integrované dopravy na twitteru.

Nehoda na Florenci se stala kolem 14:15. Krátce před 15:00 hasiči na twitteru uvedli, že člověka zpod metra vyprostili a předali záchranářům. Podle informací záchranářů na twitteru do kolejiště spadl osmatřicetiletý muž, kterého převezli se zlomenou nohou do nemocnice. K události na Bořislavce záchranáři bližší informace zatím nesdělili. Hasiči člověka zpod vlaku již vyprostili a předali ho do jejich péče.