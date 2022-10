Padělatelská megakauza před soudem: gang penězokazů vytiskl eura za 40 milionů

Přes čtyři tisíce kusů falešných eur v hodnotě více než čtyřiceti milionů korun vytiskla podle obžaloby v roce 2020 tříčlenná skupina pachatelů. Jde o jeden z největších případů padělání peněz u nás, který dnes bude rozplétat zlínský soud. Podle kriminalistů se jedná o megakauzu, protože v Česku nebylo dosud běžné vyrábět falzifikáty v takovém měřítku. Eurových bankovek bylo vyrobeno celkem 4781.

„Tady nešlo o klasické padělání, jejich falešné bankovky nebyly určené do oběhu, šlo o falzifikáty, kterými měly být jištěny jiné typy podvodů,“ řekl serveru Lidovky.cz vedoucí oddělení pražské hospodářské kriminálky Michal Ihnát, který se na případu podílel. Dnes by u soudu mohl padnout i konečný rozsudek, obžalovaným hrozí osm až dvanáct let vězení.