Český premiér se chce ještě v neděli před slavnostní večeří potkat mimo jiné s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Budu tam mít krátké bilaterální schůzky s britským premiérem Starmerem, se srbským premiérem nebo s moldavskou prezidentkou. Poprvé také budu jednat s ukrajinským prezidentem Zelenským,“ řekl iDNES.cz premiér Babiš.
S ukrajinským prezidentem byl v kontaktu i v minulosti. Tentokrát by však jednání mělo proběhnout u jednoho stolu.
„Je důležité, abychom se setkali. Samozřejmě se známe. V minulosti jsme se potkali třeba v New Yorku, když bylo Valné shromáždění. V listopadu 2019 jsem také byli s Karlem Havlíčkem na oficiální návštěvě v Kyjevě. A také jsme se samozřejmě viděli na Evropských radách, ale tam nebyl čas se setkat napřímo. Teprve teď se krátce setkáme,“ řekl iDNES.cz ministerský předseda s tím, že se Zelenským by se mohl vidět v budoucnu i na summitu v Polsku, který se má týkat rekonstrukce Ukrajiny.
„Ne, do Kyjeva nepojedu“
O čem konkrétně chce ministerský předseda v Jerevanu se Zelenským jednat, nesdělil.
„Byl jsem pozván na konferenci, která se uskuteční v červnu v Gdaňsku, kam mě pozval mimo jiné polský premiér Donald Tusk, kde se bude projednávat rekonstrukce Ukrajiny,“ doplnil před odletem premiér. Znovu zopakoval, že nebude prozrazovat témata, která chce řešit s ukrajinským prezidentem.
Babiš také pro iDNES.cz řekl, že na oficiální návštěvu Kyjeva se zatím nechystá. „Ne, do Kyjeva nepojedu,“ uvedl v reakci na dotaz Babiš. Premiér se netají tím, že pro jeho vládu není téma Ukrajiny, která se brání ruské invazi, prioritou. „Naší prioritou je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho,“ říkal k tomu například v minulosti premiér.
Babiš před volbami také kritizoval muniční iniciativu, jejímž prostřednictvím dostává Ukrajina dělostřelecké granáty. Sliboval její zrušení. Nakonec iniciativa zrušena nebyla. Česko do ní však nedává peníze ze státního rozpočtu, financována je jinými státy.
Samotný summit začne v neděli slavnostní večeří pořádanou prezidentem Arménské republiky Vahagnem Chačaturjanem a premiérem Nikolem Pašinjanem. Samotné jednání státníků je plánované na pondělí.