Padl druhý rekord. V úterý přibylo 8325 nakažených, zemřelo jich 22

Praha V Česku přibylo v úterý 8325 prokázaných případů nemoci covid-19. Je to druhý nejvyšší denní nárůst po pátečním rekordu, který byl ještě o 292 případů vyšší. V žádný jiný den od propuknutí epidemie počet nově prokázaných případů nepřesáhl 8000.

Aktuálně nemocných je v česku 68 740 lidí, v nemocnicích je s koronavirem přes 2500 pacientů. Vyplývá to z aktualizovaných údajů na webu ministerstva zdravotnictví.



Od začátku epidemie se nový typem koronaviru v Česku infikovalo 129 747 lidí, z toho téměř 59 000 od začátku října.



Necelá polovina z nakažených se už uzdravila, naopak 1106 s koronavirem zemřelo. Od začátku října stoupl počet úmrtí o 436. Nejvyšší denní nárůst, o 55 zemřelých, přibyl do statistik toto pondělí. V úterý zemřelo 22 lidí s covidem-19.

U většiny nakažených má nemoc mírný průběh nebo jsou úplně bez příznaků. V nemocnicích je podle posledních údajů resortu zdravotnictví 2503 lidí s koronavirem. Stav 467 z nich lékaři hodnotí jako těžký. Počet hospitalizovaných od začátku měsíce stoupl o 1475 případů.

Nejrychleji se nyní nemoc šíří na Uherskohradišťsku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno přibližně 581 nově nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel. Druhým nejpostiženějším okresem je Příbramsko se 488 případy a třetím Liberecko s téměř 473 případy na 100 000 obyvatel za poslední týden.

Kvůli nepříznivému vývoji koronavirové epidemie platí v celém Česku ode dneška zpřísněná protiepidemická opatření. Všechny školy od základních po vysoké přecházejí na distanční výuku, výjimku mají třídy pro děti se speciálními potřebami. Uzavřené jsou restaurace, bary a kluby. Shromažďovat se lidé mohou maximálně po šesti. Většina opatření platí do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu. Školy mají být zatím zavřené do 1. listopadu.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v úterním televizním projevu řekl, že počet hospitalizací, těžkých případů a úmrtí v následujících týdnech podle modelů šíření viru ještě vzroste. „Čekají nás opravdu tři složité a neveselé týdny,“ dodal. Zároveň se omluvil za to, že opatření proti druhé vlně v létě neprosazoval důrazněji.