‚Argumenty jak v Sudetech.‘ I druhý javor kvůli novému pražskému sportovišti padne

PRAHA Společným setkáním veřejnosti s politiky Městské části Prahy 2 včera vyvrcholila rozepře mezi obyvateli a zástupci tamní radnice. Vzájemný spor se týkal výstavby nového sportovního hřiště pro děti u základní školy Na Smetance. Na setkání si oba tábory promluvily o sporných bodech, ale často společnou řeč nenašly. Výsledek byl takový, že i druhý vzrostlý javor padne.

Už delší dobu lidé protestovali proti tomu, že sportovišti musejí ustoupit dva podle dendrologů zdravé, více než šedesátileté javory. Dokonce sepsali petici a nechali si vypracovat vlastní architektonický návrh, na jehož základě existovala možnost postavit nové hřiště bez pokácení stromů, tento názor ale vyvrátil místostarosta pro oblast životního prostředí Václav Vondrášek (ODS). „Ta malůvka tady, s tím se z odborného hlediska nedá nijak polemizovat, chybějí tam kvóty,“ řekl Vondrášek.

Místostarosta pro oblast správy majetku Michael Grundler (TOP 09) doplnil, že pokud návrh zachycuje zeleň realisticky, tak by hřiště takto koncipováno být nemohlo. „Není možné, aby větve a kořeny zasahovaly do hrací plochy,“ doplnil Grundler. „Ty větve jsou ale až v deseti metrech,“ reagoval iniciátor petice za záchranu zbývajícího javoru Lukáš Teklý.

Architektonický návrh, který členům radnice předali iniciátoři petice.

Ředitelka školy Hana Vítová zdůraznila, že chce, aby si děti měly kde hrát a cvičit. „Jsme pro to, abychom získali multifunkční sportoviště,“ konstatovala. Při prezentaci tajemník úřadu městské části Michal Kopecký podrobně představil záměr o vybudování sportoviště. „Na multifunkčním sportovišti můžete těžko mít stromy,“ uvedl Kopecký a navázal informací, že městská část vysadila za poslední čtyři roky 550 nových stromů a 23 tisíc rostlin. Poté představil vizualizaci nového sportoviště. „To je pec,“ ozvalo se z publika jako reakce na absenci zeleně.

Bezpečnost je přednější

Kopecký dále vysvětlil, že kácení stromů v období vegetačního klidu je s řádným povolením možné. Na dotaz, zda nebylo možné stromy zachovat, odpověděl, že kdyby si dítě o strom rozbilo hlavu, tak by to všem rodičům určitě vadilo, za což si vysloužil od publika hlasitý výsměch. To ho však nijak nerozhodilo a uvedl další důvody pro kácení. „Strom má kořeny, které by nové hřiště za chvíli zničily, strom je navíc na místě, kde je vjezd pro záchranku a hasiče,“ řekl.

V samotné debatě padlo mnoho otázek a atmosféra na místě byla často doslova třaskavá. „Na sociálních sítích dochází k naprostým lžím. Bylo vám vysvětleno, že jeden strom byl pokácen kvůli vjezdu hasičů, jestli ani tohle nechápete, tak vám není pomoci, chápu, že jsem arogantní, ale já alespoň argumentuji,“ řekla místostarostka Alexandra Udženija (ODS). Argument z řad lidu, že zdravé a živé stromy se v centru města nekácejí, byl dalším bodem sváru. Grundler (TOP 09) poznamenal, že kdyby tento výrok platil, tak je potřeba dodat, že za takových podmínek by zdravé a živé děti v centru města nemohly sportovat. „Hanba, demagogie, styďte se, to jsou argumenty jak v Sudetech,“ bouřili se někteří z lidu.

Slovo starostky

Na závěr debaty si vzala slovo starostka Prahy 2 Jana Černochová, která jinak celou diskuzi seděla spíše v ústraní a nezapojovala se. „Vše, co se dosud odehrálo bylo v souladu s platnými právními předpisy. Na každém zastupitelstvu se tato záležitost projednávala, není pravda, že se o tom nediskutovalo,“ pronesla.

Podle jedné z iniciátorek petice Kateřiny Rouskové je takové tvrzení směšné. „Vůbec to neprojednávali. Celá ta diskuze byla uspořádána jen díky našemu tlaku a petici, my jsme měli předtím jedinou možnost chodit na interpelace, ale tam máte dvě minuty, přijdete a položíte dotaz. Oni vám na místě, nebo později odpoví, to mi nepřijde dostatečné,“ poznamenala.

Odpovídají jen na co chtějí

Celkově debata na Rouskovou nepůsobila dobře. „Na racionální argumenty zástupci městké části neodpovídali, často odpovídají pouze na to, co vzbuzuje emoce a na co chtějí odpovědět. Já jsem třeba na svou otázku, proč si nedali jako investor požadavek na zachování zeleně nedostala odpověď ani včera, ani na zastupitelstvu,“ uzavřela Rousková.

Stavbu hřiště schválila vládnoucí koalice na Praze 2 ODS, ANO, TOP 09 a OSB (Občané za spokojené bydlení). Stavbu provede firma Aquasys. Proti kácení vznikla od lidí petice a nelíbilo se ani některým opozičním politikum. Radnice města ale svůj krok hájí a spokojená je i ředitelka školy Na Smetance.